Ключевые моменты:

9-летняя ученица принесла в школу учебную гранату, чтобы показать друзьям.

Граната взорвалась прямо в коридоре, мальчик получил легкие царапины.

Полиция составила протокол на мать девочки за ненадлежащее воспитание.

Взрыв в школе на Одесчине

По данным Нацполиции Одесской области, инцидент произошел в Окнянском опорном лицее Подольского района. Третьеклассница принесла в школу учебную гранату, которую ей дал родственник. Девочка показала подарок одноклассникам.

Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо, и граната взорвалась. В результате взрыва мальчик получил легкие царапины, медицинская помощь ему не понадобилась. Никто из других учеников и педагогов не пострадал.

Полицейские установили, что родители девочки не следили за тем, что она берет с собой в школу, а опасный предмет она принесла из дома.

На мать школьницы составили административный протокол по статье 184 Кодекса Украины — неисполнение обязанностей по воспитанию детей. За это предусмотрено предупреждение или штраф до 1700 гривен.

Правоохранители напомнили взрослым о необходимости контролировать детей и объяснять им опасность неизвестных предметов, особенно тех, что могут содержать взрывчатые вещества.

«Родители должны быть внимательны — знать, где и с кем проводят время их дети, и не допускать ситуаций, которые могут стоить им жизни», — подчеркнули в Нацполиции.

Напомним, в Одессе 15 сентября в квартире на Филатова взорвалась граната, погиб 52-летний военнослужащий.