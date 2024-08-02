Артемий Лебедев хочет прилететь в Одессу, чтобы пожрать в ресторане: ответ Либкина

Артемий Лебедев известен в Одессе. Будучи дизайнером, он разработал для города туристический символ — якорь в форме сердца и фирменный стиль.

Но потом случилась аннексия россией Крыма, российское вторжение на Добасс, а затем и полномасштабное вторжение. Лебедев проявил себя как заядлый путинолюб и российский шовинист. Еще до вторжения ему запретили въезд в Украину, а в 2023 году конфисковали активы в нашей стране.

Периодически он вспоминает про Одессу, можно сказать, скучает. Вот и в очередном интервью Лебедев разнылся, что мечтает прилетать в Одессу прямым рейсом «Аэрофлота», что поесть в ресторане «Дача» и не только.

— Я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота москва — Одесса летать туда и в ресторане «Дача» у Саввы Либкина жрать. Мне нравится. Люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, всегда это работало, а потом, вдруг, почему-то стало невозможно (действительно, почему? — ред.), — заявил пропагандист.

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Одесса привыкла разочаровывать россиян. Вот и на такие сопли Лебедева последовал быстрый ответ от Савелия Либкина, владельца той самой «Дачи», без которой так грустно Артемию.

— Зазвичай я спілкуюся українською, але тому під..су Лєбєдєву я відповім на російській, так, чтобы ему было все понятно, — сказал ресторатор, который уже сам, вместе со своими заведениями, стал одесской достопримечательностью. — Артемий, просто иди на х… Одессы тебе не видать, хоть ты будешь с голубой челкой (у Лебедева волосы выкрашены в голубой цвет, — ред), хоть с желтой, хоть с оранжевой. Сиди в Москве, соси московский х… у путина. Это все, что тебе осталось. Точка.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про бывшую одесситку Юлию Витязеву, которая сейчас работает на российскую пропаганду. Она откровенно высказалась, чего желает одесситам, и какая Одесса нужна сейчас россии.