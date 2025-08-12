Ключевые моменты:

Вследствие пожара на рынке «Привоз»в атмосферу попало почти 160 тонн загрязняющих веществ.

Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 482 тысяч гривен.

Последствия обстрела для экологии города

В ночь с 23 на 24 июля в результате обстрела Приморского района Одессы произошел пожар на рынке «Привоз», который охватил площадь более 2000 квадратных метров. По подсчетам специалистов, это привело к выбросу в атмосферу почти 160 тонн вредных веществ, в том числе 158 тонн диоксида углерода.

Вся информация о нанесенном ущербе была передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины. Эти данные внесут в единый реестр убытков, нанесенных окружающей среде в результате вооруженной агрессии. Стоит отметить, что в тот день, кроме рынка, пострадали также Приморский бульвар и жилые дома.

Читайте также: