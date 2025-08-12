Прогноз погоды в Одессе на 13 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 13 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
