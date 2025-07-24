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В ночь на 24 июля 2025 года российские войска вновь нанесли удар по Одессе дронами. Больше всего пострадал Приморский район города, в том числе исторический центр.

По свидетельству горожан в соцсетях, в городе возникло несколько пожаров. Среди них загорелся рынок Привоз. Потерпел повреждения Приморский бульвар. Есть пожар в жилой многоэтажке.

Сутки 24 июля начались для одесситов с очередной атаки россиян. Более десятка ударных беспилотников попытались прорваться в город. Что известно об этом нападении — в материале «Одесской жизни».

О нападении жители Одессы узнали по сигналу воздушной тревоги, который прозвучал за несколько минут до полуночи. Вскоре глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов предупредили, что к городу приближаются российские дроны.

Оба напомнили одесситам о необходимости находиться в безопасных местах или перейти в укрытия. По данным мониторинговых каналов, к городу приближалось около 16 «Шахедов».

Позже сообщили о второй волне — ещё из 12 дронов.

Когда стрельба и взрывы стихли, в соцсетях и местных телеграм-каналах появилось множество видео от очевидцев, которые зафиксировали пожары на рынке Привоз и в жилой многоэтажке. Также из опубликованных фото и видео можно сделать вывод, что пострадал Приморский бульвар: повреждены деревья, в зданиях выбиты окна. Среди них — отель «Лондонская».

ОБНОВЛЕНО

В Одесской ОВА прокомментировали обстрел:

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждение гражданской инфраструктуры. В городе ряд пожаров. Пока известно о возгорании двух этажей в жилой многоэтажке, кровле двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС. Также повреждение памятников архитектуры в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО. Информация о пострадавших уточняется.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.