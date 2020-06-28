Торговая полиция, чумной пожар и клад «царя Мидаса»: истории и легенды одесского «Привоза»

Пожалуй, без преувеличения можно сказать, что одесский «Привоз» знают во всем мире. Конкуренцию по известности ему может составить разве что торговая зона Елисейских полей в Париже.

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Сколько лет знаменитому одесскому рынку, сказать трудно: одни предполагают, что дата его рождения — 1827 год, а другие с презрением отвергают этот «младенческий» возраст и утверждают, что наш главный городской рынок появился на свет еще в 1796 году, через два года после основания Одессы.

Рыночные старосты вылавливали спекулянтов

Когда многие улицы Одессы были еще только на стадии планирования, предполагалось, что через центр города пройдет торговая ось, которая свяжет крупнейшие рынки Одессы. Этой осью должен был стать Александровский проспект, на одном конце которого работал Греческий рынок, а на другом — Старый базар. Однако идея бесславно погибла, просуществовав относительно недолго.

Старый базар, или, как его еще называли, Вольный рынок, располагался на современной Старобазарной площади и доходил почти до Привозной площади. Место, где сейчас находится «Привоз», было чем-то вроде придатка к рынку — здесь торговали привозным товаром «с колес», то есть с телег и фур. Это место так и называли — «Привоз». Название со временем закрепилось и дожило до наших дней.

Интересно!

После революции «Привоз» пытались переименовать в Октябрьский рынок, но название не прижилось.

Сначала «Привоз» представлял собой большую замощенную площадку, где располагались лавочки и балаганчики для торговли, которые городская управа сдавала на аукционной основе. Эту площадку специально не застраивали каменными корпусами, чтобы не мешать движению гужевого транспорта торговцев.

На «Привозе» также работала специальная торговая полиция, в состав которой входили торговые и базарные наблюдатели и старосты. Их выбирали из купцов и мещан. Причем смотрители не только следили за порядком на рынке, но и за тем, чтобы торговцы не спекулировали и не слишком задирали цены на жизненно важные продукты. Рыночные наблюдатели также контролировали работу таможен.

С инфекцией на «Привозе» боролись радикально

По санитарному состоянию старый «Привоз» не слишком отличался от современного, а кое в чем даже превосходил его. Как писал в то время корреспондент «Одесского вестника», в проходах между павильонами «проходящие и торгующие на площади оправляли естественные нужды», в рядах, где торговали зеленью и фруктами, гнили кучи ботвы, листьев и испорченных ягод.

Зловоние вокруг рынка стояло невыносимое, и городские власти отчаянно пытались бороться с антисанитарией. Для этого с торгующих взимали «колесный сбор» — владелец каждого воза, заезжавшего на «Привоз», платил три копейки в день. Налог также брали с тех, кто торговал на лотках. Позже все сборы отменили, а заботу о чистоте привозных рядов взяли на себя одесские власти — средства на это стали выделять из городского бюджета.

В 1902 году в Одессе был зафиксирован случай заболевания чумой, с которой одесситы уже несколько раз сталкивались в прошлые годы. Вскоре выяснилось, что все заболевшие имели отношение к «Привозу», где в изобилии водились крысы — переносчики чумы. Дезинфекция и чистка эффекта не дали, поэтому городские власти приняли жесткое решение — сжечь самые грязные лавки. Специальная комиссия оценила их стоимость и выплатила владельцам компенсацию, а затем лавки сожгли дотла. Торгующих временно пришлось перевести на Куликово поле.

А был ли клад?

У «Привоза» есть и свои легенды. В советское время, в 1920-х годах, директором «Привоза» стал некий Яков Пилерман. Подобно древнегреческому царю Мидасу, он обладал «золотым даром»: все, к чему прикасался, превращалось в золото. Правда, «золото» это Пилерман клал исключительно в свой карман. Последней его аферой стала фальшивая реконструкция «Привоза»: Пилерман прикарманил все деньги, выделенные для этой цели. После этого директор пытался бежать, но его поймали на границе, осудили и расстреляли. Перед казнью он якобы признался, что большую часть своих сокровищ зарыл где-то на «Привозе».

По Одессе ходили упорные слухи, что клад Пилермана отличался сказочным богатством — он состоял то ли из золотых слитков, то ли из монет и драгоценных камней. Найти его пытались не один десяток лет, а торговцы, приходившие утром на рынок, обнаруживали выкопанные кем-то ямы. Однако энтузиасты клад так и не нашли, и сейчас эта история считается одной из многочисленных одесских легенд.

Цены на «Привозе» контролировала власть

В 1797 году городские власти заключили контракт с известным купцом Филипповым. Документ предоставлял ему право «чинить продажу» и «иметь разницу» при реализации мясных продуктов. При этом Филиппов обязан был контролировать цены и поддерживать ту стоимость продуктов, которую установили городские власти, а сами продукты должны были быть отличного качества. Отменили контроль за ценами на рынке только в 1860 году.

Смешной «Привоз»

На «Привозе» женщина покупает поросенка. Она крутит его, вертит, нюхает, нажимает на животик, заглядывает под хвостик, чешет спинку. Продавец долго смотрит на все эти манипуляции, а затем спокойно говорит ей: «Мадам, если вы хотите его реанимировать, то уже попробуйте рот в рот, а то он так у вас не оживет».

Женщина покупает картошку и просит продавщицу: «А на «поход»?». Продавщица кладет сверху одну картофелину. Покупательница снова просит: «А еще немного на «поход»?». Продавщица кладет еще одну картофелину. Покупательница не унимается: «Ну еще хоть одну на «поход»!». Тогда продавщица не выдерживает: «Послушайте, мадам, вы что, в поход возьмете всех своих родственников?!».

На фото: Привоз. Начало 70-х