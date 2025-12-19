Ключевые моменты:
- Днем 19 декабря РФ снова атаковала Одесскую область ударным БпЛА.
- Дрон нанес очередной удар по мосту в селе Маяки через Днестровский лиман.
- В Одессе объявлялась воздушная тревога, была слышна работа ПВО.
- Над морем зафиксированы новые БпЛА, тревога продолжается.
- Участок трассы Одесса – Рени (М-15) в районе Маяков остается закрытым.
Тревогу в Одессе дали в 13:00. По информации мониторинговых Телеграм-каналов, над морем был замечен БпЛА, он взял курс на Одессу и, немного покружив над городом (Аркадия, 411-я батарея, Панорама, жилмассивы Радужный и Школьный, где отчетливо была слышна работа ПВО), направился на Сухой Лиман.
И вскоре стало известно, что по мосту в Маяках был нанесен новый удар. На месте поднимается столб дыма.
Официальная информация о возможных пострадавших пока не поступала.
Тревога в настоящее время продолжается. Сообщается, что над морем замечены новые БпЛА. Предварительно, их курс – Черноморск.
«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.
Напомним, в ночь на 19 декабря враг в очередной раз снова атаковал ударными дронами Пересыпский район Одессы. В результате этой атаки был серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без света, воды и отопления.
А ночью РФ повторно атаковала ударными беспилотниками инфраструктуру села Маяки в Одесской области. Разрушен мост на трассе Одесса – Рени возле Днестровского лимана.
Сейчас участок трассы М-15 Одесса – Рени на территории села Маяки временно закрыт для проезда.