Ключевые моменты:

Днем 19 декабря РФ снова атаковала Одесскую область ударным БпЛА.

Дрон нанес очередной удар по мосту в селе Маяки через Днестровский лиман.

В Одессе объявлялась воздушная тревога, была слышна работа ПВО.

Над морем зафиксированы новые БпЛА, тревога продолжается.

Участок трассы Одесса – Рени (М-15) в районе Маяков остается закрытым.

Тревогу в Одессе дали в 13:00. По информации мониторинговых Телеграм-каналов, над морем был замечен БпЛА, он взял курс на Одессу и, немного покружив над городом (Аркадия, 411-я батарея, Панорама, жилмассивы Радужный и Школьный, где отчетливо была слышна работа ПВО), направился на Сухой Лиман.

И вскоре стало известно, что по мосту в Маяках был нанесен новый удар. На месте поднимается столб дыма.

Официальная информация о возможных пострадавших пока не поступала.

Тревога в настоящее время продолжается. Сообщается, что над морем замечены новые БпЛА. Предварительно, их курс – Черноморск.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в ночь на 19 декабря враг в очередной раз снова атаковал ударными дронами Пересыпский район Одессы. В результате этой атаки был серьезно поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего часть города осталась без света, воды и отопления.

А ночью РФ повторно атаковала ударными беспилотниками инфраструктуру села Маяки в Одесской области. Разрушен мост на трассе Одесса – Рени возле Днестровского лимана.

Сейчас участок трассы М-15 Одесса – Рени на территории села Маяки временно закрыт для проезда.