Ключевые моменты

24 июля 2025 года рынок вновь охватило пламя — на этот раз в результате атаки российских дронов.

Сильнее всего пострадал исторический Фруктовый пассаж — это было единственное уцелевшее до наших дней здание Привоза начала XX века.

После обстрела продавцы самостоятельно разбирают завалы и спасают товар, несмотря на то, что вокруг все еще тлеют руины и сохраняется опасность.

В 1902 году Привоз уже переживал масштабный пожар из-за вспышки чумы — тогда торговлю впервые в истории временно закрыли.

Что происходит на Привозе после обстрела и пожара

Как мы уже сообщали, основные корпуса Привоза сильно повреждены или полностью сгорели. Однако по периметру еще теплится торговля. Те немногие продавцы, чьи товары и места уцелели, пытаются возобновить работу. Но таких немного.

Заместительница главного редактора «Одесской жизни» Юлия Котляр побывала на Привозе после обстрела и своими глазами увидела последствия российского удара.

Она рассказывает, что сейчас торговцы собственноручно занимаются разбором завалов и пытаются спасти остатки товара. И это несмотря на то, что кое-где еще дымятся разрушенные стены, которые продолжают тушить пожарные.

— Здесь очень опасно, я иду, а рядом со мной падает стекло, — говорит Юлия.

На месте побывал и наш фотокорреспондент, который задокументировал очередное свидетельство преступления России против украинцев.

Чума и российский обстрел — самые страшные дни в истории Привоза

Юлия Сущенко, кулинарный эксперт и автор экскурсий по Привозу, рассказала в своём посте на Фейсбуке, что известный на весь мир рынок уже горел в 1902 году.

Тогда Одесса боролась со вспышкой чумы, которая пошла именно оттуда из-за большого количества крыс, живших под деревянными настилами и в так называемых шалашах — маленьких деревянных магазинчиках. Это был единственный период в истории Привоза, когда торговлю перевели на Куликово поле, а сам рынок закрыли.

И вот большая пожар на Привозе произошла снова — 24 июля 2025 года. Причиной стала атака российских дронов. Больше всего от огня пострадала историческая часть рынка — Фруктовый пассаж.

— Фруктовый пассаж, который мы видим на фото, построен в 1910–1913 годах архитектором Фёдором Нестурхом — единственное здание Привоза, сохранившееся с тех времён. О трепетном отношении одесситов к этому пассажу говорит тот факт, что его отстояли от сноса в 1980-х во время большой реконструкции, когда были снесены старые рыбные ряды и другие павильоны, — написала Юлия Сущенко.

Она добавила, что за всю более чем двухсотлетнюю историю Привоза можно пересчитать по пальцам дни, когда он не работал — и это действительно были самые страшные дни. И дата 24 июля 2025 года — одна из них.