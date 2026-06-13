Ключевые моменты:

Силы ПВО сбили или подавили 110 дронов на Севере, Юге и Востоке страны.

Россия продолжает массовое производство ударных БПЛА и ракет, используя иностранные электронные компоненты.

Украина эффективно отражает угрозы благодаря мониторингу изменений в оружии противника.

Новый пуск ракеты «Орешник» ожидается в течение 24–48 часов.

ISW называет инструментом запугивания, который должен отвлечь внимание от неспособности Путина защитить собственную страну.

Зачем Кремлю новый запуск «Орешника»

Воздушные силы Украины и разведка США уже предупредили о вероятной атаке «Орешником» в течение следующих 24-48 часов. Сообщается, что ракета может быть запущена из Астраханской области.

По мнению экспертов из Института изучения войны (ISW), решение о новом пуске продиктовано логикой «демонстрации силы» на фоне крупных имиджевых потерь России в 2026 году. Кампания Украины по ударам вглубь РФ, затронувшая даже Санкт-Петербург, показала, что Кремль не контролирует ситуацию в собственном небе.

Ситуация дошла до абсурда на 9 мая: Путин был вынужден обращаться к Владимиру Зеленскому за разрешением, чтобы просто провести праздничный парад в Москве. Теперь «Орешник» нужен российскому руководству как символ хоть какого-то военного могущества, пусть даже призрачного.

Интересно, что реальная эффективность этого «чудо-оружия» пока вызывает вопросы. В последний раз, 24 мая, разрекламированный прилетел в гаражный кооператив в Белой Церкви. Итог — три сгоревших гаража и полное отсутствие человеческих жертв.

Аналитики подчеркивают: то, что Путин годами называл оружием без аналогов, превратилось в обычный инструмент ядерного шантажа и ударов по гражданской инфраструктуре, который не несет реальной военной необходимости.

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Ночная атака БПЛА: что происходит с украинским ПВО

В ночь на 13 июня Россия нанесла новую серию ударов по Украине с использованием 118 ударных беспилотников, сообщили в Воздушных силах.

Украинские силы ПВО смогли сбить или подавить 110 из них, зафиксировав попадание трех дронов на трех локациях. На шести других площадках отмечено падение обломков.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, по итогам мая 2026 – 88 процентов вражеских воздушных целей были сбиты или подавлены.

Полковник Александр Заруба, главный научный сотрудник Института испытаний вооружений, пояснил: «Украинские специалисты отслеживают изменения в российском оружии и вовремя адаптируют ПВО. Россия активно модернизирует дроны и ракеты, но массово использует компоненты иностранного производства, включая бытовую электронику».

По его словам, в одной ракете Х-101 — до 160 иностранных компонентов, а в дронах типа Shahed или «Герань» — не менее 50 единиц разнообразной микроэлектроники. Производство оружия ведётся круглосуточно: по 40–50 ракет Х-101 и 60–70 «Искандеров» ежемесячно.

Заруба отметил, что Россия целенаправленно бьёт по жилым домам и гражданской инфраструктуре, применяя компоненты массового поражения. Это часть стратегии истощения и запугивания населения.

Однако благодаря постоянному мониторингу изменений в оружии и работе украинского ПВО страна продолжает эффективно защищаться. В мае украинские силы уничтожили более 59 тысяч воздушных целей и отразили 25 ракетно-авиационных ударов противника.

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