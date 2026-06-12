Ключевые моменты:
- Черешня и клубника продаются по 70–120 грн за килограмм
- Молодой картофель на Привозе можно купить по 40–60 грн/кг, а прошлогодний — от 20 грн
- Свинина остаётся дорогой: шея продаётся по 280–300 грн за килограмм
- В рыбных рядах самым доступным остаётся толстолобик — от 50 грн/кг, а судак стоит до 250 грн
Цены на продукты питания остаются одним из главных показателей, по которым украинцы оценивают реальную стоимость жизни. По данным Государственной службы статистики Украины, продовольственные товары продолжают существенно влиять на семейные бюджеты.
Чтобы показать реальную ситуацию, журналистка «Одесской жизни» Мария Котова посетила Привоз — крупнейший рынок Одессы, где ежедневно покупают продукты тысячи горожан. В материале приведены актуальные цены, зафиксированные непосредственно в торговых рядах в июне 2026 года, что позволяет сравнить сезонную стоимость овощей, фруктов, мяса, молочной продукции и рыбы.
А дешевле есть?
— Почём черешня?
— По 130 гривен.
— А почему такая дорогая?
— Потому что сладкая.
— А дешевле есть?
— Есть. Но она ещё на дереве.
Покупатель задумался:
— Тогда, наверное, подожду.
— Подождите, — кивнула продавщица. — Дерево тоже никуда не спешит.
А как с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 20-30 грн;
- картофель «молодой» — 40-60 грн;
- лук — 25-40 грн;
- помидоры — 50-150 грн;
- свёкла — 25-50 грн;
- кабачки — 45-70 грн;
- огурцы — 45-70 грн;
- сладкий перец — 65-100 грн;
- баклажаны — 50-100 грн;
- капуста — 30-40 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 25-40 грн;
- редис — 25-60 грн;
- зелёный горошек — 70-80 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 30-60 грн;
- груши — 35-70 грн;
- бананы — 60-70 грн;
- грейпфруты — 60-100 грн;
- гранаты — 180-230 грн;
- лимоны — 80-130 грн;
- виноград — 50-100 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- апельсины — 50-110 грн;
- мандарины — 35-110 грн;
- клубника — 70-120 грн;
- черешня — 70-120 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр и брынза
- яйца (десяток) — 30-90 грн;
- брынза — 200-270 грн;
- сыр — 100-200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-270 грн;
- телячья шея — 200-250 грн;
- рёбра — 130-180 грн;
- антрекот — 180-250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200-260 грн;
- шея — 280-300 грн;
- лопатка — 220-280 грн;
- рёбра — 210-260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70-280 грн;
- сало солёное (от «тонкого» до «толстого») — 120-350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 150-250 грн;
- карп — 90-160 грн.
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