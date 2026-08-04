Ключевые моменты:

Самый популярный маршрут в Молдову – через КПП «Паланка – Маяки – Удобное».

Для поездок в сторону Кишинева можно рассмотреть альтернативные пункты пропуска.

В Румынию можно попасть напрямую через паромную переправу «Орловка – Исакча».

Меньше всего времени обычно удается потерять при поездках в будние дни и вне утренних часов пик.

Какие КПП выбрать для поездки из Одессы

«Паланка – Маяки – Удобное»

Это один из самых востребованных маршрутов для жителей Одесской области, которые едут в Молдову, в том числе в сторону Кишинева. Из-за популярности именно здесь в период отпусков чаще всего увеличивается поток автомобилей.

Тем, кто планирует поездку через этот пункт пропуска, стоит заранее проверить ситуацию на границе и учитывать возможные задержки.

«Староказачье – Тудора»

Этот маршрут может стать альтернативой для тех, кому нужно попасть в Молдову, но кто хочет избежать максимальной загрузки популярных направлений.

Перед поездкой также стоит уточнить текущую ситуацию на пункте пропуска.

«Орловка – Исакча»

Для тех, кто направляется в Румынию, Болгарию или дальше в страны ЕС, одним из вариантов остается паромная переправа через Дунай.

Маршрут позволяет не ехать через территорию Молдовы, однако перед поездкой лучше проверить актуальное расписание и условия работы переправы.

«Рени – Джурджулешты»

Этот пункт пропуска удобен для поездок в южном направлении Одесской области. При выборе маршрута стоит учитывать возможную нагрузку со стороны грузового транспорта.

Какой КПП выбрать в зависимости от маршрута

Если едете в Кишинев

Для поездки из Одессы в столицу Молдовы чаще всего выбирают маршрут через «Паланка – Маяки – Удобное». Это самый прямой путь, но именно здесь в сезон отпусков может быть наибольшая нагрузка.

В качестве альтернативы можно рассмотреть «Староказачье – Тудора» – особенно если ситуация на основном направлении сложная.

Ранее на границе с Молдовой открыли новую сервисную зону для водителей и модернизировали четыре пункта пропуска

Если едете в Румынию

Для поездок в Румынию, а также дальше – в Болгарию или страны ЕС – можно выбрать несколько вариантов.

Один из них – паромная переправа «Орловка – Исакча» через Дунай. Этот маршрут позволяет не пересекать Молдову и может быть удобным для тех, кто направляется в сторону Тулчи, Констанцы и дальше.

Также можно ехать через Молдову, выбирая маршрут в зависимости от конечного пункта назначения.

Если едете в Болгарию

Тем, кто направляется на отдых в Болгарию, стоит заранее продумать маршрут. Через «Орловка – Исакча» можно попасть в Румынию и дальше двигаться на юг по румынским дорогам.

Еще один вариант – путь через Молдову и Румынию, но здесь стоит учитывать возможную загрузку популярных КПП в августе.

Если поездка связана с аэропортами Кишинева или Бухареста

Тем, кто едет на рейс из аэропортов Кишинева или Бухареста, лучше закладывать дополнительное время на прохождение границы.

В период отпусков и массовых поездок даже привычный маршрут может занять больше времени, поэтому перед выездом стоит проверить ситуацию на выбранном пункте пропуска.

Когда лучше ехать

Чтобы сократить время ожидания на границе, водителям рекомендуют по возможности планировать поездки:

в середине недели;

не в утренние часы пик;

заранее проверяя загрузку выбранного пункта пропуска.

Актуальную информацию о ситуации на границе можно отслеживать через сервисы Госпогранслужбы Украины и электронную очередь.

Также не следует забывать о том, что ситуация на границе может меняться в течение дня.

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