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В Одесской области модернизировали четыре пункта пропуска на границе с Молдовой.

Модернизация охватила пункты пропуска в Одесской области: «Староказачье – Тудора», «Долинское – Чишмикиой», «Лесное – Сеиць» и «Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга».

Возле КПП «Рени – Джурджулешты» на трассе М-15 открыли площадку для отдыха на 59 парковочных мест.

Все проекты направлены на увеличение пропускной способности границы, повышение комфорта для перевозчиков и разгрузку логистических маршрутов в сторону стран ЕС.

С генераторами и новыми модулями: как изменились четыре важных КПП

Как сообщили в Министерстве развития громад и территорий, масштабные работы прошли на четырех важных объектах юга Украины, которые обеспечивают ключевое транспортное сообщение с Республикой Молдова.

На пунктах пропуска «Староказачье – Тудора» и «Долинское – Чишмикиой» инфраструктуру обновили полностью. Здесь установили новые модульные сооружения, заменили ограждения, обновили дорожные знаки и средства организации движения. Также специалисты модернизировали инженерные сети, обустроили резервные источники питания на случай блэкаутов и провели благоустройство территорий.

Кроме того, завершился второй этап модернизации пунктов пропуска «Лесное – Сеиць» и «Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга» (работы там стартовали еще в 2024 году при поддержке международных партнеров). На этих объектах обустроили защитные навесы, установили современные модули для работы и отдыха персонала, смонтировали системы наружного освещения и резервного электроснабжения, а также обновили пешеходную инфраструктуру.

«Развитие пограничной инфраструктуры — это инвестиция в экономическую стабильность страны, бесперебойное передвижение людей и товаров. Сегодня мы создаем современную систему пересечения границы, отвечающую потребностям граждан, бизнеса и международной логистики. Модернизация четырёх пунктов пропуска на границе с Молдовой и строительство образцовой сервисной зоны возле пункта пропуска «Рени — Джюрджюлешть» являются частью этой системной работы», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Без ночевок на обочинах: что построили для водителей на трассе Одесса – Рени

Отдельным важным этапом проекта стало строительство площадки для стоянки транспорта и отдыха участников дорожного движения. Она расположена на автодороге М-15 Одесса – Рени (в направлении Бухареста), неподалеку от КПП «Рени – Джурджулешть».

Новая площадка занимает площадь 1,7 гектара и строго рассчитана на:

46 мест для грузового транспорта;

13 мест для легковых автомобилей (включая два специализированных места для маломобильных групп населения).

Новый хаб должен полностью решить проблему стихийных многокилометровых очередей из фур, которые годами скапливались на обочинах трассы М-15 перед КПП «Рени». Теперь водители смогут бесплатно и в цивилизованных условиях дожидаться своей очереди на проезд – для этого на территории в 1,7 гектара обустроили парковку, современную зону отдыха с навесами, освещение и автономные коммуникации.

Как отметили в профильном ведомстве, все эти проекты реализованы в рамках программы Европейского Союза «Механизм «Соединение Европы”» (CEF) и инициативы «Пути солидарности», направленных на развитие логистических маршрутов между Украиной и ЕС через территорию Молдовы.

Также напомним, что в центре Одессы на целый месяц меняют схему движения.