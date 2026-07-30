Ключевые моменты:

В Молдове на 30 дней ввели режим повышенной готовности в энергетике.

На десятках АЗС страны возник дефицит дизельного топлива.

Власти ограничили экспорт и реэкспорт нефтепродуктов.

Одесским водителям советуют заранее заправляться перед поездками в Молдову.

Как сообщает молдавское издание TV8.md, кризисный центр при правительстве утвердил пакет экстренных мер, чтобы не допустить полного исчезновения дизеля в период уборочной кампании.

По данным издания, на десятках АЗС по всей стране временно отсутствует дизельное топливо. Из-за разницы в ценах возник риск вывоза горючего в соседние государства, включая Украину и Румынию. В связи с этим власти Молдовы временно ограничили экспорт и реэкспорт нефтепродуктов.

Одной из главных причин перебоев с поставками стало критическое обмеление Дуная и судоходного канала Сулина. Крупные танкеры не могут доставлять топливо в молдавский порт Джурджулешты, поэтому перевозки пришлось перевести на бензовозы и железнодорожный транспорт. Это уже привело к заторам на границах и увеличению сроков доставки топлива.

Для жителей Одесской области, которые регулярно ездят через Молдову или пользуются международным аэропортом Кишинева, ситуация может означать дополнительные сложности. На отдельных АЗС возможны очереди, ограничения на отпуск топлива в канистры и временное отсутствие некоторых видов горючего.

В связи с этим автомобилистам, планирующим поездки в соседнюю страну, рекомендуют заранее заправлять автомобиль на украинских автозаправочных станциях до пересечения государственной границы. Это позволит избежать возможных задержек и проблем с поиском дизельного топлива уже на территории Молдовы.

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