Ключевые моменты:

В Одесской области планируют построить дорогу в объезд Паланки, чтобы избежать пересечения территории Молдовы.

Сейчас многокилометровые очереди на КПП «Паланка» усложняют перевозку грузов и работу аграриев.

Из-за нехватки финансирования предпроектные исследования не могут приступить уже два года.

В Одесской ОВ рассматривают возможность выделить средства на предпроектные работы в бюджете 2027 года.

На КПП «Паланка» планируется установить мобильные железобетонные укрытия для защиты людей во время воздушных тревог.

Очереди, продолжающиеся годами

Для южных районов Одесской области вопросы транспортной доступности и стабильной работы аграрного сектора сегодня имеют стратегическое значение.

Аграрии и предприниматели Одесщины совместно с руководством Одесской ОВА обсудили многокилометровые пробки на проходящем по территории Молдовы пункте пропуска «Паланка». Соответственно из-за пограничного и таможенного контроля здесь регулярно возникают длинные очереди, что значительно усложняет перевозку грузов.

Именно поэтому строительство дороги в обход молдавской территории позволит существенно улучшить логистику Бессарабии, обеспечит прямое транспортное сообщение между портами Дунайского кластера и Одессой без пересечения государственной границы и ускорит перевозку аграрной продукции. Однако Служба восстановления инфраструктуры уже два года не может начать предпроектные исследования из-за отсутствия финансирования.

Председатель Регионального совета предпринимателей Анатолий Зайченко отметил, что предприниматели ожидают конкретных сроков реализации проекта. По его словам, бизнес также готов предложить варианты оптимизации строительства, в том числе путем сокращения эстакадной части дороги, чтобы сделать проект менее затратным.

В Одесской ОВА отметили, что дорога имеет государственное значение и находится на балансе Службы восстановления, поэтому реализовать такой масштабный проект за счет местных бюджетов невозможно. А ведь необходимо государственное финансирование или поддержка международных партнеров. Однако рассмотрят возможность предусмотреть в областном бюджете 2027 финансирование предпроектных работ для строительства дороги в объезд Паланки. Это позволит выполнить необходимые инженерные расчеты. Кроме того, уже в ближайшее время администрация планирует инициировать установку мобильных железобетонных модульных укрытий на КПП «Паланка», чтобы обеспечить безопасность водителей и пассажиров во время воздушных тревог.