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Украина поможет Молдове в случае ухудшения гидрологической ситуации на Днестре.

С 28 июля в Молдове на 30 дней введен режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах.

На заведении Днестровской комиссии решено сократить сброс воды с 100 до 85 кубометров в секунду.

Украина предложила Молдове помощь из-за ситуации на Днестре

Министры экологии Украины и Молдовы обсудили динамику уровня воды в Новоднестровском водохранилище и договорились о постоянном прямом мониторинге. Об этом сообщил министр окружающей среды Молдовы Георге Хаждер.

«Мы обсудили гидрологическую ситуацию на реке Днестр. Договорились поддерживать постоянную связь для управления последствиями снижения уровня воды. Я рад, что украинская сторона полностью понимает наши опасения и заверила в готовности оказать поддержку в случае чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Хаждер.

По словам молдавского министра, сейчас особое внимание уделяется работе водозаборной станции, обеспечивающей питьевой водой столицу Молдовы.

Ограничения в Молдове и компромисс по сбросу воды

Ранее правительство Молдовы объявило о введении на 30 дней режима повышенной готовности из-за рисков для энергетики и критически низкого уровня воды. В случае усугубления кризиса Кишинев планирует ввести ограничения на второстепенное водопотребление — технические нужды, мытье улиц и отдельные виды полива.

Для предотвращения катастрофы 31 июля состоялось внеочередное заседание Днестровской комиссии.

Изначально украинская сторона предлагала снизить сброс воды из Днестровского водохранилища со 100 до 70 куб. м/с для максимального сохранения резервов. Однако по итогам переговоров стороны нашли компромисс и установили отметку на уровне 85 куб. м/с, что позволит соблюсти баланс между экономией ресурса и потребностями нижнего течения реки.

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