Ключевые моменты:

Румыния: Остановлены оба энергоблока АЭС «Чернаводэ». Армия взрывает скалу в русле реки и планирует затопить баржи с камнем, чтобы перенаправить воду к реакторам. Бухарест экстренно закупает электроэнергию у Украины.

Сербии грозит коллапс: Президент Александар Вучич заявил о риске остановки НПЗ «Панчево». Дунай в стране станет полностью несудоходным в ближайшие дни.

Венгрия: Работа единственной в стране АЭС «Пакш» останавливается из-за падения уровня воды впервые за 44 года. Власти вводят поочередные ограничения для промышленности.

Археологическая находка в Болгарии: На пересохшем дне возле города Русе нашли останки шерстистого мамонта времён ледникового периода.

Удар по Украине: Проблемы в портах Рени, Измаила и Усть-Дунайска. Ограничения судоходства снижают пропускную способность экспорта агропродукции и ведут к удорожанию импорта топлива.

Румыния: военные взрывы и экстренный импорт из Украины

В 2026 году из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе Дунай критически обмелел. В отдельных регионах уровень воды побил исторические минимумы, что привело к остановке судоходства и проблемам в сфере энергетики.

В конце июля Румыния полностью остановила АЭС «Чернаводэ» (28 июля — первый энергоблок, 29 июля — второй) из-за нехватки воды для охлаждения. Чтобы покрыть дефицит, страна начала закупать электроэнергию у Украины при содействии молдавских партнеров.

Для спасения ситуации румынская армия начала спецоперацию. Более 100 военнослужащих и водолазы пытаются подровнять скалу Пыржоая в русле реки.

3 августа военные закладывают более мощные заряды взрывчатки, чтобы перенаправить течение из рукава Бала в рукав Старый Дунай, питающий АЭС. Далее правительство планирует затопить 4 баржи с 500 тоннами камней и провести дноуглубительные работы. Стоимость операции — 7 млн леев.

Сербия: НПЗ «Панчево» на грани остановки

Президент Сербии Александар Вучич объявил о создании кризисного штаба. По его словам, через 1–3 дня Дунай станет полностью непригодным для судоходства.

«У нас огромные проблемы на НПЗ в Панчево из-за нехватки воды. Через один, два или три дня Дунай станет несудоходным. Мы близки к отказу от торгового флота. Какая-то часть флота работает, но грузоперевозки сокращены наполовину, что уже ведет к росту цен», — заявил Вучич.

Сербский лидер также отметил, что кризис накладывается на общемировые проблемы с нефтью, упомянув, что «половина НПЗ в РФ не работает из-за атак Украины», а РФ параллельно наносит удары по украинской дунайской инфраструктуре в Одесской области.

Венгрия: АЭС «Пакш» останавливают впервые за 44 года

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что работа АЭС «Пакш», обеспечивающей почти 50% электроэнергии страны, будет остановлена из-за критического уровня воды. Это происходит впервые за 44 года эксплуатации станции.

В стране введен режим чрезвычайного положения в энергетике: разработаны графики ограничения потребления для промышленных предприятий, а в Будапеште уже замедляют движение метро и трамваев для экономии ресурса.

Уникальная находка в Болгарии: на дне Дуная нашли останки мамонта

Критическое снижение уровня воды привело и к сенсационному палеонтологическому открытию. В Болгарии на обнажившемся дне Дуная возле города Русе ученые обнаружили кости шерстистого мамонта, жившего в ледниковый период.

Как сообщает AFP со ссылкой на директора Регионального исторического музея в Русе Николая Ненова, специалисты идентифицировали челюстную кость, обломки бивней, часть лопатки и бедренную кость с суставной головкой.

«Находка имеет особую научную ценность, так как кости хорошо сохранились и были сосредоточены в одном месте. Это доказывает, что все они принадлежали одной молодой особи, а не были снесены течением из разных мест», — отметил Николай Ненов.

Темный цвет костей указывает на то, что животное долгое время находилось в болотистой местности. Шерстистые мамонты вымерли около 4 тысяч лет назад, и подобные целостные находки в регионе считаются огромной редкостью.

Чем обмеление Дуная грозит Украине?

Для Украины гидрологический кризис на Дунае носит критический характер:

Логистика и экспорт: Порты Рени, Измаил и Усть-Дунайск — ключевые артерии для экспорта зерна и металла, а также импорта горючего. Падение глубин ведет к простою судов, пробкам на реке и резкому скачку фрахтовых ставок.

Экология: При расходе воды на входе в дельту в 1590 м³/с (при норме 4700 м³/с) начинается активное «цветение» воды и заиливание рукавов в украинской части дельты, что ухудшает качество питьевой воды .

. Экономика: Проблемы европейских гигантов снижают спрос на украинское сырье, что бьет по валютной выручке страны.

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