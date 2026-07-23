Ключевые моменты:

Пункт пропуска «Лисне – Сеіць» почти готов

Осенью начнется ремонт подъездной дороги

Капремонт профинансируют после поиска средств

Громада просит придать пункту пропуска международный статус

После публикации в «Одесской жизни» материала «После дождя села Одесчины оказываются в ловушке: исчезают дороги, скорая, школы и подвоз продуктов» о бездорожье в Буджацькій громаді и многочисленных обращений жителей громады к властям, по поручению министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Алексея Кулебы в Буджацькій громаді решили вопрос ремонта дороги Т-1644 и модернизации пункта пропуска.

Когда восстановят дорогу к границе с Молдовой в Буджацькій громаді

Проблему аварийной дороги, ведущей к пункту пропуска «Лисне – Сеіць» на украинско-молдавской границе, обсудили во время рабочего визита представителей Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. По итогам встречи подтверждено, что уже осенью планируется начать первоочередные работы на автодороге Т-1644, обеспечивающей подъезд к пункту пропуска. Информация основана на сообщениях Буджацької поселковой громады и Министерства развития громад.

В июле Буджацьку селищну територіальну громаду с рабочим визитом посетили заместитель министра развития громад и территорий Украины Артем Рыбченко и начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андрей Донченко. Главной целью встречи стало решение критического вопроса ремонта стратегической автодороги Т-1644, а также инспекция хода модернизации международных логистических узлов громады.

Главный приоритет — ремонт дороги Т-1644, которая проходит от поселка Буджак до села Лисне на границе с Молдовой.

Все участники встречи единогласно признали ее критическое состояние, требующее безотлагательного финансирования и капитального восстановления.

Во время обсуждения глава Буджацької громады Иван Кюссе подчеркнул исключительную важность этой дороги в условиях военного положения. По его словам, восстановление трассы необходимо не только жителям громады, но и государству, поскольку позволит существенно разгрузить другие направления и обеспечить стабильную работу логистических маршрутов юга Украины.

Также во время визита состоялась инспекция межгосударственного автомобильного пункта пропуска «Лисне – Сеіць» на границе с Молдовой. Представители власти отметили, что модернизация объекта находится на завершающем этапе. Здесь уже установлены современные модульные помещения, оборудованные по европейским стандартам комфорта и безопасности, что позволит обеспечить быстрое и качественное прохождение таможенного и пограничного контроля.

При этом руководство громады подчеркнуло: чтобы обновленный пункт пропуска заработал в полную силу, восстановление подъездной дороги Т-1644 остается первоочередной задачей.

Во время итоговых переговоров глава громады Иван Кюссе представил заместителю министра две масштабные инициативы, имеющие ключевое значение для развития трансграничного сотрудничества: изменение статуса пункта пропуска «Лисне» с межгосударственного на международный, что откроет его для граждан и транспорта всех стран и значительно повысит экономический и инвестиционный потенциал региона, а также необходимость полноценного запуска пункта пропуска «Высочанское – Троицкое», который также расположен на территории Буджацької громады и рассматривается как перспективная точка для расширения международного сообщения.

По итогам переговоров был определен четкий алгоритм дальнейших действий.

Ожидается, что уже осенью на наиболее проблемных участках дороги начнутся первоочередные ремонтные работы. По действующей практике они будут выполняться за счет собственных оборотных средств подрядных организаций, готовых оперативно мобилизовать технику, чтобы не допустить полной остановки движения на этом направлении.

Параллельно Министерство развития громад и территорий совместно со Службой восстановления инфраструктуры будет разрабатывать финансовые механизмы и искать источники финансирования для последующих этапов капитального ремонта и полной модернизации автодороги.

**Читайте также:**

Фото автора