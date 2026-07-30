Ключевые моменты:

Украина и Румыния создают совместное предприятие по выпуску военных беспилотников.

Производство разместят на территории Румынии – в безопасной зоне НАТО.

Проект позволит защитить выпуск дронов от российских ударов.

Для Одесской области это означает усиление оборонного потенциала южного направления.

Как пишет румынское издание Profit.ro, в городе Клуж-Напока планируют создать совместное румынско-украинское предприятие по сборке и производству военных беспилотников.

Проект объединит украинские технологии, уже доказавшие свою эффективность на поле боя, с румынскими производственными возможностями и инвестициями. Производственные мощности разместят на территории страны – члена НАТО, что позволит снизить риски для выпуска беспилотников из-за постоянных российских атак на украинскую промышленную инфраструктуру.

По данным издания, предприятие должно обеспечить серийное производство современных беспилотных систем, которые смогут использоваться для нужд украинской армии.

Для Одесской области эта новость имеет особое значение. Румыния остается одним из ближайших союзников Украины на южном направлении, а развитие оборонной промышленности в соседней стране усиливает безопасность всего Черноморского региона. Кроме того, размещение производства за пределами Украины позволит сохранить выпуск беспилотников даже в условиях регулярных российских ракетных ударов по украинским предприятиям.

Ожидается, что после запуска предприятие станет одним из ключевых совместных оборонных проектов Украины и Румынии.

Как сообщалось ранее, производство современных беспилотников-перехватчиков планирует начать Молдова. Страна уже консультируется с Украиной по поводу необходимых технологий и опыта.