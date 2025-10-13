Ключевые моменты:

Фигуранты обливали релейные шкафы бензином и фиксировали поджоги на камеру.

Фигуранты взяты под стражу, им грозит до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Подробности задержания

Сотрудники уголовного розыска и криминального анализа ГУНП в Одесской области, оперативники Березовского отдела полиции и сотрудники УСБУ разоблачили двух молодых людей, которые получили от неустановленного лица заказ поджигать релейные шкафы. За вознаграждение 20-летний мужчина подыскал 18-летнего знакомого. Первый облил оборудование бензином и поджег, второй снимал это на видео для отчета перед заказчиком.

В ходе следствия установили первый эпизод поджога на окраине одного из населенных пунктов Раздельнянского района. Следователи СБУ сообщили обоим о подозрении в законченном покушении на диверсию в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 УК). После проведенных следственных действий суд постановил взять их под стражу.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

