Ключевые моменты:

Оборонный комитет Рады не одобрил представление президента об увольнении Василия Малюка;

Для окончательной отставки необходимо 226 голосов в сессионном зале;

Вопрос вынесут на рассмотрение парламента уже на этой неделе

Отставка главы СБУ: решение комитета Рады

12 января комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рассмотрел представление президента Владимира Зеленского об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. По итогам голосования большинство членов комитета инициативу не поддержало.

За увольнение проголосовали семь депутатов, против высказались шесть, еще двое воздержались. Таким образом, комитет не дал положительного заключения по данному вопросу.

Несмотря на позицию профильного комитета, окончательное решение об отставке главы СБУ должно быть принято в сессионном зале Верховной Рады. Голосование ожидается уже на этой неделе. Для увольнения Василия Малюка необходимо минимум 226 голосов народных депутатов.

Как указано в документе, опубликованном председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, представлять президентское представление на пленарном заседании будет представительница президента в парламенте, народный депутат от партии «Слуга народа» и заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Галина Михайлюк.

Почему заговорили об увольнении Малюка

В начале января стало известно о намерении президента уволить Василия Малюка с должности главы СБУ. 5 января Малюк сам заявил, что покидает пост, но остается в системе СБУ и продолжит участие в специальных операциях.

В тот же день Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в структуре Службы безопасности Украины. Согласно документу, временно исполняющим обязанности главы СБУ был назначен начальник Центра специальных операций «А» СБУ Евгений Хмара.

