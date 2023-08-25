Новости Одессы и Одесской области

«єВідновлення»: что делать, если заявку на компенсацию поврежденного жилья приостановили?

«єВідновлення»: что делать, если заявку на компенсацию поврежденного жилья приостановили?

Многие одесситы начали жаловаться на то, что их заявка на компенсацию пострадавшего из-за войны жилья в программе «єВідновлення» была приостановлена. Данный статус появился в «Дії» сразу после «Обробки даних». Объясняем из личного опыта, что делать в таком случае.

Напомним, в августе 2023 года в Украине стартовал уже второй этап программы компенсации поврежденного жилья.

Регулярно проверяйте статус заявки на получение денежной помощи на ремонт пострадавшего из-за войны жилья в разделе «єВідновлення». К сожаления, приложение «Дія» не дает оповещений в случае каких-то изменений или ошибок в указанной вами информации.

«єВідновлення» причина приостановления заявки

Если у вас появился статус «Заяву про виплату для відновлення майна призупиненно», нажмите кнопку «Детальніше». Здесь будет сказано, что для возобновления рассмотрения заявки необходимо оправить на указанную электронную почту справку о несудимости. Ее можно получить прямо в «Діє»: «Довідки та витяги» — «Витяг про несудимість» — «Отримати». Обычно справка приходит в виде ПДФ в течение суток, однако на это может уйти и до 10 дней. Поэтому лучше оформить ее заранее.

Дія «Витяг про несудимість»

Также обязательно позвоните в ЦНАП по месту жительства и попросите проверить пришло ли на электронную почту ваше сообщение со справкой о несудимости. Есть случаи когда человек отправлял сообщение, но сам файл каким-то образом терялся.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить