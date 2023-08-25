«єВідновлення»: что делать, если заявку на компенсацию поврежденного жилья приостановили?

Многие одесситы начали жаловаться на то, что их заявка на компенсацию пострадавшего из-за войны жилья в программе «єВідновлення» была приостановлена. Данный статус появился в «Дії» сразу после «Обробки даних». Объясняем из личного опыта, что делать в таком случае.

Напомним, в августе 2023 года в Украине стартовал уже второй этап программы компенсации поврежденного жилья.

Регулярно проверяйте статус заявки на получение денежной помощи на ремонт пострадавшего из-за войны жилья в разделе «єВідновлення». К сожаления, приложение «Дія» не дает оповещений в случае каких-то изменений или ошибок в указанной вами информации.

Если у вас появился статус «Заяву про виплату для відновлення майна призупиненно», нажмите кнопку «Детальніше». Здесь будет сказано, что для возобновления рассмотрения заявки необходимо оправить на указанную электронную почту справку о несудимости. Ее можно получить прямо в «Діє»: «Довідки та витяги» — «Витяг про несудимість» — «Отримати». Обычно справка приходит в виде ПДФ в течение суток, однако на это может уйти и до 10 дней. Поэтому лучше оформить ее заранее.

Также обязательно позвоните в ЦНАП по месту жительства и попросите проверить пришло ли на электронную почту ваше сообщение со справкой о несудимости. Есть случаи когда человек отправлял сообщение, но сам файл каким-то образом терялся.

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