Ключевые моменты:

Одесская область с почти 6 тысячами агрокомпаний занимает третье место в стране.

Рейтинг самых прибыльных компаний возглавляют активы агрохолдинга МХП и международные зернотрейдеры.

Рейтинг лидеров и динамика рынка

В 2025 году рынок демонстрирует стабильную динамику регистрации новых компаний — около 500 ежеквартально. В то же время количество прекращений деятельности юридических лиц возросло, хотя в абсолютных цифрах остается незначительным.

Более изменчивой является ситуация с физическими лицами-предпринимателями: в первом квартале 2025 года было зарегистрировано 1 тысяча новых агро-ФЛП, а во втором — уже 1,4 тысячи. Количество прекращений деятельности ФЛП, наоборот, значительно сократилось во втором квартале.

По данным YouControl.Market, в топ-10 агропредприятий Украины за первое полугодие 2025 года вошли:

ООО «Винницкая птицефабрика» (МХП) — 26,8 млрд грн.

ООО «Фирма Эридон» (дистрибьютор семян и удобрений) — 22,8 млрд грн.

ЧАО «Мироновская птицефабрика» — 12,8 млрд грн.

ООО «Луи Дрейфус Компани Украина» — 11,5 млрд грн.

ЧАО «Лебединский семенной завод» — 9,3 млрд грн.

ООО «СП Нибулон» — 8,4 млрд грн.

ООО «Агропросперис Трейд» — 8,3 млрд грн.

ООО «Сиефджи Трейдинг» — 6,5 млрд грн.

ООО «АТ Каргилл» — 6,1 млрд грн.

ООО «Гранова Украина» — 5,5 млрд грн.

