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В Одессе выделили средства на восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов

В Одессе выделили средства на восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов

Депутаты Одесского городского совета выделили из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление жилых домов, поврежденных в результате вражеских атак.

Решение было принято единогласно во время внеочередной сессии Одесского горсовета, которая состоялась сегодня 17 января.

В программу включены все объекты, которые нуждаются в восстановительных работах. Среди них и 5 млн. гривен пойдет на дом на ул. Ак. Заболотного, 54. А также средства на восстановление домов, которые получили повреждения сегодня ночью.

30 млн гривен выделят на ликвидацию последствий прилетов на улицах Пишенина, Средняя, Картамышевская и Тираспольское шоссе.

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Как отметили в мэрии, многоэтажка на Средней, которая пострадала во время предновогодней ракетной атаки, находится в критическом состоянии.

«Часть дома фактически висит в воздухе. На стабилизацию нужно 7 млн гривен. И поставщики уже свозят металл на место под гарантии оплаты. Еще 35 млн гривен нужно на восстановительные работы. Они также предусмотрены изменениями в программе развития жилищного хозяйства»,
– сказал мэр Одессы.

В проекте решения отмечается, что полностью разрушенные дома в Одессе будут демонтированы, после чего люди смогут обратиться за компенсацией убытков по государственной программе восстановления жилья.

Среди тех, кто не подлежит восстановлению – частные дома на ул. Пешенина, трехэтажка на ул. Картамышевской. Город помогает жителям этих домов собрать необходимые документы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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