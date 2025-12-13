Ключевые моменты:

В результате атаки пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, в том числе в центре Одессы.

Энергетики уже нашли решение для восстановления электроснабжения 40 тысяч абонентов.

В городе и области работают пункты несокрушимости, бюветы и организован подвоз воды.

Массированная атака на Одессу: последствия и ситуация сегодня

Одесса оправляется от одной из самых массированных атак за последнее время. Враг целенаправленно бил по гражданской и энергетической инфраструктуре, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.

Как сообщили во время совместного брифинга начальник Одесской МВА Сергей Лысак, глава ОВА Олег Кипер и первый заместитель председателя ГСЧС Украины Виталий Миронюк, известно о четырех пострадавших мирных жителях. Повреждены жилые дома, один из них находится в историческом центре города.

Специалисты экстренных и коммунальных служб делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. В первую очередь электричество подают на объекты критической инфраструктуры — больницы, насосные станции и котельные.

По информации ДТЭК Одесские электросети, уже найдено техническое решение, которое позволяет вернуть свет 40 тысячам абонентов в городе и области.

Пункты несокрушимости, вода и работа служб

Для жителей Одессы открыты пункты несокрушимости, которые работают круглосуточно. Бюветы с питьевой водой переведены на альтернативные источники питания, их работу продлили до 22:00. Также организован подвоз технической воды, при необходимости количество таких точек увеличат.

Всего в области уже развернуто 428 пунктов несокрушимости, работают 16 бюветов и 16 пунктов раздачи воды. В ближайшее время планируют открыть еще 32 пункта там, где потребность самая высокая.

Все городские коммунальные службы работают без остановки.

Восстановление и ситуация с топливом

Как рассказал Олег Кипер, этой ночью Одесская область подверглась одной из самых масштабных атак — удары наносились по объектам передачи и распределения электроэнергии. Больше всего пострадала Одесса, где сосредоточено большое количество населения.

Сроки восстановления электро- и водоснабжения в Одессе пока неизвестны, заявил глава ГВА Сергей Лысак.

Власти также сообщили, что в области нет дефицита бутилированной воды — торговые сети имеют достаточные запасы. Ситуация с топливом на АЗС стабильная, поставки идут в полном объеме, а очереди возникают из-за повышенного спроса.

Как отметил глава Одесской ОВА, ситуация находится под постоянным контролем, и жителей будут регулярно информировать о дальнейших решениях и шагах.

С утра премьер-министр Юлия Свириденко провела координационное совещание с министрами и энергетическими компаниями. Восстановительные работы начались сразу, создан оперативный штаб, который работает 24/7. Главная задача — как можно быстрее вернуть свет на объекты, от которых зависит подача воды и тепла.