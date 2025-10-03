Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Ключевые моменты:

  • Мобильные пункты «Городок здоровья» работают в пяти районах области.
  • Услуги: измерение давления, уровня глюкозы, консультации и прививки.

Подробности мероприятий

В рамках выездных акций «Городок здоровья» мобильные медицинские пункты будут курсировать по территории Одесской области. Медики предлагают бесплатные измерения артериального давления и уровня глюкозы в крови. Одновременно пациенты получают консультации по здоровому образу жизни, отказу от курения и сбалансированному питанию.

Кроме того, все желающие могут пройти тестирование и сделать прививки в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок. Врачи подчеркивают важность регулярного медицинского контроля для предупреждения хронических заболеваний и поддержания иммунитета.

Подольский район

  • 09.10.2025   —  с. Саврань  с 10:00-15:00
  • 15.10.2025 —  с. Троицкое с 10:00-15:00

Березовский район

  • 07.10.2025  — с. Старые Маяки  с 9:00-14:00
  • 21.10.2025 —  с. Буялик с 9:00-14:00

Белгород-Днестровский район

22.10.2025 —  с. Молога  с 11:00-14:00

Одесский район

  • 15.10.2025 — с. Дачное с 11:00-13:00
  • 16.10.2025  —    г. Черноморск, пр. Мира 20   с 9.30 — 12.30
  • 28.10.2025 — с. Красноселка  с  11:00-13:00

Болградский район

  • 23.10.2025 — г. Арциз с 11:00-14:00
  • 29.10.2025 — с. Бессарабское  с 11:00-14:00

