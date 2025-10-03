Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
Ключевые моменты:
- Мобильные пункты «Городок здоровья» работают в пяти районах области.
- Услуги: измерение давления, уровня глюкозы, консультации и прививки.
Подробности мероприятий
В рамках выездных акций «Городок здоровья» мобильные медицинские пункты будут курсировать по территории Одесской области. Медики предлагают бесплатные измерения артериального давления и уровня глюкозы в крови. Одновременно пациенты получают консультации по здоровому образу жизни, отказу от курения и сбалансированному питанию.
Кроме того, все желающие могут пройти тестирование и сделать прививки в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок. Врачи подчеркивают важность регулярного медицинского контроля для предупреждения хронических заболеваний и поддержания иммунитета.
Подольский район
- 09.10.2025 — с. Саврань с 10:00-15:00
- 15.10.2025 — с. Троицкое с 10:00-15:00
Березовский район
- 07.10.2025 — с. Старые Маяки с 9:00-14:00
- 21.10.2025 — с. Буялик с 9:00-14:00
Белгород-Днестровский район
22.10.2025 — с. Молога с 11:00-14:00
Одесский район
- 15.10.2025 — с. Дачное с 11:00-13:00
- 16.10.2025 — г. Черноморск, пр. Мира 20 с 9.30 — 12.30
- 28.10.2025 — с. Красноселка с 11:00-13:00
Болградский район
- 23.10.2025 — г. Арциз с 11:00-14:00
- 29.10.2025 — с. Бессарабское с 11:00-14:00
