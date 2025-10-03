Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Ключевые моменты:

Мобильные пункты «Городок здоровья» работают в пяти районах области.

Услуги: измерение давления, уровня глюкозы, консультации и прививки.

Подробности мероприятий

В рамках выездных акций «Городок здоровья» мобильные медицинские пункты будут курсировать по территории Одесской области. Медики предлагают бесплатные измерения артериального давления и уровня глюкозы в крови. Одновременно пациенты получают консультации по здоровому образу жизни, отказу от курения и сбалансированному питанию.

Кроме того, все желающие могут пройти тестирование и сделать прививки в соответствии с утвержденным календарем профилактических прививок. Врачи подчеркивают важность регулярного медицинского контроля для предупреждения хронических заболеваний и поддержания иммунитета.

Подольский район

09.10.2025 — с. Саврань с 10:00-15:00

15.10.2025 — с. Троицкое с 10:00-15:00

Березовский район

07.10.2025 — с. Старые Маяки с 9:00-14:00

21.10.2025 — с. Буялик с 9:00-14:00

Белгород-Днестровский район

22.10.2025 — с. Молога с 11:00-14:00

Одесский район

15.10.2025 — с. Дачное с 11:00-13:00

16.10.2025 — г. Черноморск, пр. Мира 20 с 9.30 — 12.30

28.10.2025 — с. Красноселка с 11:00-13:00

Болградский район

23.10.2025 — г. Арциз с 11:00-14:00

29.10.2025 — с. Бессарабское с 11:00-14:00

