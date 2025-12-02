Ключевые моменты:

В Городской клинической больнице №10 Одессы успешно провели пересадку трех органов от одного донора.

Донорские органы получены благодаря решению родственников умершего, согласившихся на донорство.

Подобные операции проводятся даже в сложных условиях войны.

Спасли жизнь трех пациентов

Недавно в Городской клинической больнице №10 были спасены сразу три пациента: им пересадили сердце и две почки. Кстати, все органы были получены от одного донора.

Следует отметить, что родные умершего решили спасти жизнь другим и приняли непростое решение.

По словам Сергея Лысака, руководителя Одесской городской военной администрации, у команды врачей в Одессе есть опыт, мотивация и мощная материально-техническая база, чтобы стать ведущим медицинским хабом Украины. Чиновник выразил благодарность врачам Десятой городской больницы, специалистам Института Сердца Минздрава Украины и Института хирургии и трансплантологии им. Шалимова. Ведь даже в сложных условиях войны медики продолжают заботиться о будущем пациентов.

Читайте также: Главного врача одесской больницы могут уволить: ревизия выявила нарушения.

Справка «Одесской жизни»

По состоянию на октябрь 2025 года в Украине произошло 459 органных пересадок и 343 трансплантации костного мозга. Кроме этого, за 9 месяцев 2025 года в 25 центрах трансплантации 274 пациентам пересажена почка, 114 — печень, 71 — сердце. Добавим, что больше органных пересадок выполнено в Первом медицинском объединении Львова, Национальном Научном Центре хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова и Коммунальном некоммерческому предприятию «Киевская городская клиническая больница 1».

Читайте также: Ждали более трех лет: одесская больница получила новое медицинское оборудование.