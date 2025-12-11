Ключевые моменты:

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что длительность отключений света планируют сократить уже в ближайшие выходные.

На заседании энергетического штаба рассмотрели состояние энергосистемы и согласовали дальнейшие шаги по восстановлению после обстрелов.

Правительство работает над обеспечением резервов топлива и оборудования, защитой энергетических объектов и наращиванием генерации.

На контроле остается пересмотр списка критической инфраструктуры и оптимизация потребления электроэнергии в регионах.

Особое внимание уделено введению в работу когенерационных установок и объектов распределенной генерации.

Всем министерствам и ОВА поручено обеспечить альтернативные источники питания для объектов жизнеобеспечения.

«Наша цель – у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшение продолжительности отключений уже в эти выходные», – подчеркнула премьер.

По словам Свириденко, в ходе заседания она заслушала доклад о состоянии энергосистемы, после чего в энергетическом штабе «скоординировали дальнейшие действия по восстановлению после обстрелов, обеспечению необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращиванию генерации и главное – обеспечению людей светом».

«Держу на контроле исполнение решения Правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактическую оптимизацию потребления электроэнергии на местах от всех ОВА», – добавила глава украинского правительства.

Она также отметила, что отдельное внимание было уделено присоединению когенерационных установок к общей сети.

«Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенного поколения должны полноценно заработать, это поможет восполнить дефицит электроэнергии в сети. Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения» – подчеркнула Свириденко.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, станет ли больше электроэнергии в Одессе и Одесской области сегодня, 11 декабря 2025 года.