Одесса давно нуждается в метро, особенно для связи отдалённых районов с центром. Но география и застройка города создают трудности.

Под землей — сеть катакомб, слабые породы и грунтовые воды. Строительство тоннелей потребует больших затрат и современных технологий.

Даже наземный вариант метро в историческом центре невозможен без ущерба архитектуре. Первым шагом должна стать геологическая карта города.

Почему метро в Одессе до сих пор не построили

О строительстве метро в Одессе говорят уже десятки лет. Город вытянут вдоль моря, а отдалённые районы, такие как Таирова или посёлок Котовского, остаются плохо связаны с центром. Метро могло бы решить проблему, но проект тормозят не только деньги, но и сложная геология региона, рассказал Сергей Кадурин.

Главная преграда для строительства метро в Одессе — уникальные подземные условия, считает специалист. Под городом — целая система катакомб, которые находятся близко к поверхности, на глубине всего 20–30 метров. Чтобы проложить метро, придётся уходить значительно глубже, сквозь нестабильные породы, а это требует дорогих технологий и гидроизоляции.

Район Пересыпи — особая проблема

Один из самых сложных участков — район Пересыпи. Здесь нет привычных для города известняков, а вместо них — рыхлые речные и морские отложения. Метро в этой зоне пришлось бы строить ниже уровня моря, в нестабильных глинах. Это технически возможно, но крайне дорого и рискованно.

— Если мы поедем через Пересыпь в район поселка Котовского, как это надо сделать там, это может быть сделано, как комбинированная система, когда какая-то часть будет под землей, какая-то над землей. Это зависит от просчета и создания проекта, — подчеркивает Сергей Кадурин.

Кроме того, придётся преодолевать водоносные горизонты, что создаёт дополнительные угрозы обрушений и затоплений. По словам Кадурина, строить метро можно только с надёжной системой водозащиты и герметизации.

Надземное метро — не выход

Альтернативой может быть надземное метро, как в других странах. Но в центре Одессы плотная историческая застройка, и для массивных конструкций просто нет места. Такие проекты могут повредить архитектурное наследие города, особенно если «второй этаж» метро будет проходить над дорогами или крышами домов.

— К тому же это историческая часть города, и это культурное наследие. И вмешательство туда с такими огромными конструкциями, которые должны идти даже где-то там над крышей, это огромная проблема, даже по защите культурного наследия, — говорит геолог.

Стоимость также будет отличаться в зависимости от маршрута. Например, прокладка путей в центре гораздо дороже, чем на окраинах. Поэтому, прежде чем говорить о строительстве, необходимо провести комплексное инженерно-геологическое обследование города.

Первый шаг — понять, что происходит под землей

Перспектива метро в Одессе остается открытой, но скорее как долгосрочный стратегический проект. Для его реализации нужны не только средства, но и новые технологические решения, адаптированные к уникальной геологии города.

— Одессе, для того, чтобы расти, нужно решение большого количества транспортных вопросов, — омечает Сергей Кадурин.

Геолог отмечает, что даже без строительства метро город сталкивается с рисками: разрушение катакомб, изменение уровня грунтовых вод, подтопления. Поэтому важно начать с научного анализа и составления геологической карты. Только после этого можно говорить о реальных перспективах метро.

