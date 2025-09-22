Ключевые моменты:

В Одессе зарегистрировали петицию с предложением построить метро после окончания войны;

Автор инициативы ссылается на существующий план одесского метрополитена;

На данный момент собрано менее сотни голосов из необходимых 1000.

Сбор подписей проводится на платформе «Социально-активный гражданин».

Сама петиция, автором которой указан некий Стариков Владислав Олегович, немногословна.

«Предлагаю построить метрополитен в Одессе после окончания войны. Это очень удобный транспорт, который поможет разгрузить город. Тем более что есть даже план одесского метрополитена и он внесен в городской план Одессы», – пишет автор инициативы.

Несмотря на то, что зарегистрирована эта петиция была еще в июле, сбор подписей в ее поддержку идет не очень охотно: в настоящее время собрано всего 93 голоса из тысячи необходимых для ее рассмотрения.

Голосовать можно до 10 декабря текущего года.

