Хроники Одесского метро: почему его так и не построили

Как метро на металлолом распилили

Впервые идея строительства метрополитена в Одессе появилась еще в середине 60-х годов прошлого столетия. Правда, дальше разговоров дело тогда не пошло. В то время Одесса городом-миллионником еще не стала. И потому, согласно нормативам, метро одесситам не полагалось. Впрочем, и наземный городской электротранспорт с пассажиропотоком в те времена справлялся неплохо.

Но по всему одесскому побережью – от Ланжерона до Аркадии и вдоль Большого Фонтана – несколько линий все же проложили. В 60-70-е годы киевский «Метрострой» по всем техническим стандартам и нормам безопасности метрополитена построил там несколько не связанных между собой подземных тоннелей. На расстоянии десятков метров здесь были врезаны вертикальные шахты для сбора подземных вод с верхней кромки прибрежных склонов. В нескольких местах эта вода сливалась в море. А по рельсам ходили аккумуляторные электровозы с вагонетками для грузов и рабочих, которые производили осмотр и техническое обслуживание этих дренажных тоннелей. Правда, в 90-е все оборудование распилили на металлолом.

Тоннели под катакомбами и бульвар вместо станции

Между тем, уже в 70-х годах численность населения Одессы стремительно приближалась к миллиону. И городские власти необходимость создания метрополитена начали обсуждать всерьез. К тому же и параметры города для строительства метро подходили идеально: небольшая ширина и вытянутость вдоль моря.

То есть – логично было бы проложить одну длинную осевую линию между большими жилыми массивами на юге, юго-западе и севере города через его центр.

И в середине 80-х институт «Ленметрогипротранс» приступил к проектированию первой линии Одесского метрополитена. Наличие под Одессой катакомб инженеров не остановило. Планировалось построить метро под ними – ниже пластов известняка, испещренных выработками. Линия должна была пройти от Черноморки до поселка Котовского: через жилой массив Таирова, Юго-Западный массив, железнодорожный вокзал, центр, Пересыпь и Лузановку.

Первая очередь из шести станций связывала бы центр города с промзоной Пересыпи. Вторая должна была соединить Лузановку и поселок Котовского. Там даже оставили землеотвод под строительство метрополитена мелкой закладки. Поскольку катакомб в поселке нет, станция должна была располагаться на небольшой глубине. Под нее отвели полосу зеленых насаждений вдоль улицы Крымской, превратившейся сегодня в Крымский бульвар.

О недалекости генсека и экономном монорельсе

Казалось бы, Одесскому метрополитену быть! Но предпоследний генеральный секретарь КПСС Константин Черненко Одессу вместе с Донецком из списка городов-кандидатов на строительство метро вычеркнул. Вместо них туда включили Ростов-на-Дону, Челябинск и Красноярск – родину генсека.

Шанс создания метро был упущен. Но одесситы не опустили руки. И проект метрополитена включили в генплан Одессы в 1989 году. Его строительство должно было начаться в 1991-м.

Однако в начале бурных 90-х городские власти о метрополитене даже не заикались. Но уже в конце этого непростого десятилетия одесские специалисты начали проектировать системы метро снова. К тому же инженер Виктор Беликов разработал проект монорельса – однорельсовой подвесной железнодорожной линии.

Эстакадная линия монорельса должна была связать Морской вокзал с Приморским бульваром. К тому же – стать испытательным полигоном для более масштабного строительства. Оснастить монорельс предполагалось электродвигателями линейного типа. В сравнении с обычными двигателями они давали до 40% экономии. По ценам 2000-2001 годов проект должен был обойтись в один миллион долларов за километр – в 20 раз дешевле строительства обычного подземного метрополитена «советского» типа. К тому же под Киевом, в Гостомеле, была построена испытательная линия монорельса. То есть шансы его создания в Одессе были достаточно высокими.

От классического метрополитена до канатной дороги

В 2001-2003 годах проекты создания в Одессе метрополитена появлялись довольно часто. Все они по разным схемам соединяли центр города с поселком Котовского. Предлагали разработки классического метро, трамвайных линий на эстакадах, всевозможных вариаций «легкого» метро – с меньшей нагрузкой на рельсы – а также подвесной канатной дороги. Основой подвижного состава должны были стать сочлененные трамваи. Разработкой проектов занималась фирма «Электротранс-Одесса» во главе с Салимом Берхштейном. Запрашиваемый бюджет для строительства метро составил 100 миллионов долларов.

Но, по большей части, все эти проекты были «положены под сукно». А Одесса погрязла в автомобильных пробках. И в 2007 году разработчик генерального плана, специалист по транспорту Дмитрий Жуков заявил, что к 2031 году метрополитен в нашем городе все-таки появится. А в проект генплана были заложены две линии скоростного внеуличного транспорта: сквозная в направлении «Север-Юг» и пересекающая ее ветвь от Большого Фонтана до Тираспольского шоссе. Кроме того, программа развития метро в Украине, принятая в 2006 году, предусматривала проектирование метрополитена для Одессы, Запорожья и Львова.

В 2009 году компанией «Электротранс-Одесса» был предложен проект «легкого» метро – подземно-воздушная линия протяженностью 22 километра от поселка Котовского до Куликова поля. Но с его реализацией опять-таки не торопились.

О станции «Первоапрельская» и танках в подземке

Но все же в 2016 году строительство первой станции одесской подземки таки стартовало! Торжественная церемония по этому поводу состоялась на Старосенной площади первого апреля. Большинством голосов одесситов, присутствовавших на судьбоносном событии, было принято решение проложить первую станцию до улицы Дерибасовской. И под бурные аплодисменты и барабанную дробь старт строительству был дан.

Одесситы посмеялись первоапрельской шутке. А между тем с 2017 года все реальные работы по проектированию метро были заморожены. Из-за экономического кризиса ни городской, ни государственный бюджеты не смогли бы осилить такой масштабный проект.

Но в России, как оказалось, шуток не понимают. И в 2018 году, после введения в Украине военного положения – в ответ на российскую агрессию в Азовском море – пропагандистский телеканал «Звезда» разместил в Твиттере фотоколлаж с танками на станции «первоапрельского метро» в Одессе. Сделан он был при помощи фотографии станции «Каховская» Московского метрополитена. Российские пропагандисты отчитались о «бурном обсуждении секретных снимков» в украинском сегменте интернета. А одесситы не уставали «прикалываться». «Это не Одесса, это ветка «Ровно-Луцк», «Танки были доставлены во Львов в морской порт» – писали они под фото в соцсетях.

Как «Север-Юг» не смог заменить метро

Снова вопрос о создании метро был поднят Одесским горсоветом в 2021 году. Тогда в мэрии реализацию такого проекта считали вполне реальной. Даже специалистов киевского метрополитена привлекли к его разработке.

Но более дешевой альтернативой метро в Одессе должен стать скоростной трамвайный маршрут «Север-Юг». Конечно, его провозная способность значительно уступает классическому метрополитену. Но, по мнению специалистов, вполне может сравниться с пропускной способностью большинства линий метро Лондона или Парижа – до 10-12 тысяч человек в час. Началась реализация проекта в 2016 году. Запущен маршрут «Север-Юг» был в 2022-м.

К сожалению, скоростным трамвай, соединивший крупнейшие спальные районы города и его исторический центр, так и не стал. А сейчас – и вовсе ходить перестал.

Еще в 2023 году, через год после запуска маршрута, спуск Маринеско (ныне Блажко), по которому трамвай двигался к Пересыпскому мосту, просел. После того, как город потратил 72 миллиона гривен на его обустройство. Так что заменить метро самым длинным трамвайным маршрутом в Одессе так и не удалось. К тому же возникает законный вопрос: как долго и благополучно – при таком качестве реализации масштабных транспортных проектов – проработал бы метрополитен в Одессе?

К сожалению, судя по всему, создание метрополитена в Одессе еще долго будет «не ко времени». Но очень хочется верить, что к 2031 году одесситы забудут о пробках на дорогах и убогих маршрутках. А передвигаться по городу будут в основном на метро.