Ситуацию прокомментировал депутат одесского горсовета Петр Обухов.

Он отметил, что Аркадийское плато после постройки всех запланированных домов будет иметь более 16 тысяч квартир, где будет жить до 50 тысяч человек.

Сейчас все проезды на плато не связаны в сеть и являются по сути тупиковыми. Проезд полностью зависит от улицы Генуэзской. Она уже перегружена и будет перегружена еще больше, когда достроятся и заселятся новые дома. В мэрии существует проект расширения ее с 3-х до 4-х полос.

Однако расширение дороги не решит транспортную проблему в этом районе. Поэтому в мэрии разработали план внутренних проездов. Если построить или расширить дороги из этого плана, то у жителей Аркадии появятся альтернативные маршруты — возможность выехать на улицу Академическую, Французский бульвар, или почти сразу на Балтиморскую (Посмитного).

Но реализация этого плана, по словам Обухова, зависит от доброй воли застройщиков.

“Некоторые из них согласились немного уступить «свои» земли ради общей цели. Но некоторые другие не хотят об этом и слышать, и даже записали в свою придомовую территорию участок, который по земельному кадастру выделен под строительство дороги! К сожалению без этого участка не получится реализовать весь план вообще!”, — написал депутат на своей странице в Фейсбук.

Пока в мэрии решили оставить все как есть и заказать транспортную модель (не 3D модель) района, чтобы понять целесообразность строительства новых проездов в Аркадии.

Но если к тому времени дом уже будет сдан, это будет выглядеть как кража властью у жителей придомовой территории, отмечает Петр Обухов. Поэтому реализовать план будет нереально.

“Конечно, обо всем этом надо было думать перед тем, как выдавать землю и разрешения на застройку Плато, а не сейчас. Но имеем то, что имеем. Я считаю, что если не реализовать этот план сейчас, то последствия будут ужасными”, — добавил депутат.

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