Ключевые моменты:

Геннадий Труханов назвал прошедшую неделю непростой, но заявил, что принимает все спокойно, без эмоций и обид.

Он подчеркнул ответственность за все решения городской власти и готов к проверкам и вопросам.

Труханов остается в Одессе и не скрывается, верит в справедливость следствия и суда.

Также экс-мэр отметил, что поддержка людей и чистая совесть дают уверенность и силы.

«Эта неделя для меня – непростая. Но я принимаю это спокойно. Без эмоций, без обид. В жизни я не раз проходил через сложные испытания – и этот период также пройду с достоинством», – поделился Труханов со своими подписчиками в соцсетях.

При этом он подчеркнул, что несет ответственность за все, что делал для Одессы в течение этих лет. И если сейчас кто-то пытается поставить это под сомнение – готов к каждому вопросу и к каждой проверке.

«Все, что делала городская власть, – документировано, публично, и каждый шаг имеет под собой конкретные решения и факты», – добавил бывший городской голова Одессы.

Помимо того, Труханов подчеркивает, что не пытается скрыться и остается в Одессе, а также «верит в справедливость следствия и суда».

«Я не убегаю, не ищу оправданий и не перевожу вину на других. Я в Одессе. И остаюсь здесь – среди людей, одесситов. Потому что я – одессит. Верю в справедливость следствия и суда. Ибо правда обладает свойством – ее нельзя уничтожить шумом или фейками. Она рано или поздно прорывается через все», – добавил он.

А подводя итог сказанному, экс-мэр отметил, что не чувствует усталости: «Ибо сила – в покое. Ибо уверенность дает чистая совесть. Уверенность дает и ваша поддержка. Правда выдержит. И Одесса – тоже».

Напомним, 28 октября, бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили новое подозрение – в служебной халатности, повлекшей смерть 9 человек во время стихийного бедствия, обрушившегося на Одессу 30 сентября этого года.

30 сентября Одесский горсовет рассмотрел письмо миграционной службы о лишении Геннадия Труханова украинского гражданств, и депутаты единогласно приняли информацию к сведению. Таким образом, полномочия Труханова как мэра были официально прекращены.

31 октября Печерский суд Киева избрал Геннадию Труханову меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

По теме: Труханов о подозрении после трагедии в Одессе: «Это какие-то фантазии».