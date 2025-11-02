Ключевые моменты:

5 ноября 2025 года произойдет Суперлуние, крупнейшее с 2019 года, также известное как Бобровая Суперлуна.

Луна приблизится к Земле на расстояние чуть менее 357 тысяч километров, станет на 14% больше и на 30% ярче обычного.

Лучшее время для наблюдения – вечер 6 ноября, когда полнолуние будет над восточным горизонтом в созвездии Тельца рядом с Плеядами.

Полная Луна влияет на настроение и эмоциональное состояние людей, особенно женщин и психологически неуравновешенных, повышает энергетику и импульсивность.

Следующее полнолуние ожидается в декабре 2025 года.

Что такое Суперлуние

По информации ученых, Суперлуние наблюдается, когда полная Луна находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты.

Как сообщают в космическом агентстве NASA, в день Суперлуния Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче. Дело в том, что спутник Земли вращается вокруг нашей планеты не по кругу, а по овалу, то приближаясь к ней, то удаляясь от нее, и на этот раз Луна приблизится к Земле на расстояние чуть менее 357 тысяч километров, что по космическим меркам, почти впритык.

Когда полнолуние совпадает с ближайшей точкой, Луна кажется больше и ярче, чем обычно, особенно когда только выходит из-за горизонта.

Ученые объясняют, что Супермесяц кажется гораздо большим благодаря сочетанию двух факторов – его реального приближения к Земле (перигей) и иллюзии Луны – эффекта, из-за которого она кажется больше на фоне зданий или деревьев. На самом же деле, если измерить Луну на горизонте и высоко в небе – ее размер одинаков.

Ноябрьское полнолуние называют Бобровой Суперлуной. Это название связано с периодом года, когда бобры в Северной Америке строят зимние плотины под светом полнолуния. Ее также называют Морозной, Снежной или Торговой Луной.

Бобровое Суперлуние: когда наблюдать

Уже накануне, 4 ноября, Луна будет полной. По киевскому времени Бобровая Суперлуна взойдет в 15:19 5 ноября. Однако лучший момент, чтобы полюбоваться явлением наступит вечером 6 ноября, когда полнолуние появится над восточным горизонтом в созвездии Тельца, рядом со звездным скоплением Плеяды.

Бобровое Суперлуние станет одиннадцатым и самым большим полнолунием 2025 года. Следующее полнолуние – Холодная Луна, ожидается 4 декабря.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года украинцы могли наблюдать уникальное астрономическое явление – полное лунное затмение под названием «Кровавая луна»

Как влияет на людей полная Луна

Наибольшее влияние полная Луна оказывает на женщин и психологически неуравновешенных людей. В это время нужно контролировать свои эмоции, ведь полнолуние делает людей слишком возбужденными и импульсивными. В то же время, полная Луна придает человеку дополнительную энергию.

Итак, на полнолуние и несколько последующих дней следует быть терпимыми, взвешивать свои поступки и направлять энергию на полезные дела.