Ключевые моменты:
- Ночью и утром 3 ноября в Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м.
- Патрульная полиция рекомендует водителям избегать рискованных маневров, снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений, соблюдать дистанцию, использовать противотуманные фары и ремни безопасности.
- Пешеходам советуют переходить дорогу только на разрешенный сигнал светофора, быть внимательными, использовать светоотражающие элементы в темное время суток и при плохой видимости.
- Прогноз температуры в Одессе: ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла; в области ночью 7-12, днем плюс 15-20 градусов.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с; осадков не ожидается.
Мэрия и полиция напоминают: будьте внимательны на дорогах в условиях непогоды
Одесская мэрия призывает горожан быть внимательными и осторожными на дорогах во время сложных погодных условий.
Патрульная полиция дает следующие рекомендации водителям:
- избегать рискованных маневров и превышения скорости;
- снижать скорость возле пешеходных переходов и вблизи детских учреждений;
- соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями;
- при наличии – включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
- во время остановки обязательно включать аварийную сигнализацию;
- пользоваться ремнями безопасности и детскими креслами.
Пешеходам советуют:
- переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
- быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты;
- в темное время суток или при плохой видимости использовать светоотражающие элементы;
- делать себя максимально заметными.
Прогноз погоды в Одессе на 3 ноября
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем она поднимется до 15-17 градусов.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 ноября
По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12 градусов выше нуля, днем 15-20 градусов тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Фото Елены Бариновой