В Одессе туман

Ключевые моменты:

  • Ночью и утром 3 ноября в Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м.
  • Патрульная полиция рекомендует водителям избегать рискованных маневров, снижать скорость возле пешеходных переходов и детских учреждений, соблюдать дистанцию, использовать противотуманные фары и ремни безопасности.
  • Пешеходам советуют переходить дорогу только на разрешенный сигнал светофора, быть внимательными, использовать светоотражающие элементы в темное время суток и при плохой видимости.
  • Прогноз температуры в Одессе: ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла; в области ночью 7-12, днем плюс 15-20 градусов.
  • Ветер юго-восточный, 7-12 м/с; осадков не ожидается.

Мэрия и полиция напоминают: будьте внимательны на дорогах в условиях непогоды

Одесская мэрия призывает горожан быть внимательными и осторожными на дорогах во время сложных погодных условий.

Патрульная полиция дает следующие рекомендации водителям:

  • избегать рискованных маневров и превышения скорости;
  • снижать скорость возле пешеходных переходов и вблизи детских учреждений;
  • соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями;
  • при наличии – включать противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • во время остановки обязательно включать аварийную сигнализацию;
  • пользоваться ремнями безопасности и детскими креслами.

Пешеходам советуют:

  • переходить дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора;
  • быть внимательными и не отвлекаться на гаджеты;
  • в темное время суток или при плохой видимости использовать светоотражающие элементы;
  • делать себя максимально заметными.

Читайте также: Переулок Яблочкиной стал Альтовым: как в Одессе рождается музыкальный квартал

Прогноз погоды в Одессе на 3 ноября

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем она поднимется до 15-17 градусов.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 ноября

По Одесской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12 градусов выше нуля, днем 15-20 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Выбор редакции: Осеннее чудо в «Тузловских лиманах»: в ноябре зацвела дикая алыча.

Фото Елены Бариновой

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме