Ключевые факты:

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15223, авторами которого выступила группа народных депутатов.

Признание коренным народом откроет доступ к государственному финансированию образовательных программ и культурных проектов гагаузской общины.

Более 600 гагаузов сегодня защищают Украину в рядах ВСУ, среди них — Герои Украины и высокопоставленные офицеры.

Законопроект №15223: почему признание гагаузов важно для Украины и Одесской области

8 мая 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15223 о внесении изменений в закон «О коренных народах Украины». Документ предлагает официально закрепить за гагаузами статус коренного народа, так как они полностью соответствуют установленным законом критериям: являются этническим сообществом, сформировавшимся на территории Украины, обладают самобытной культурой и языком, но при этом не имеют собственного государственного образования за пределами Украины.

Украина является родиной для 32 тысяч гагаузов, что делает её второй страной в мире по численности этого народа. Основная часть общины компактно проживает на юге Одесской области, в частности в Болградском и Измаильском районах.

Как отметил глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло, получение такого статуса — это вопрос выживания этноса, так как гагаузский язык включен ЮНЕСКО и Кабинетом Министров Украины в перечень языков, которым грозит исчезновение.

Особое внимание в законопроекте уделено роли гагаузов в защите территориальной целостности Украины. В рядах Вооруженных Сил Украины проходят службу более 600 воинов гагаузского происхождения. Среди них — бригадный генерал Николай Палас, удостоенный звания Героя Украины, и погибший Герой Украины Иван Кедик.

Инициаторы документа подчеркивают, что принятие закона устранит правовые пробелы и станет важным шагом в реализации государственной политики по защите прав коренных народов, обеспечив гагаузам равные возможности для сохранения их идентичности.

