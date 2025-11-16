Ключевые моменты:

  • Президент вручил орден «Золотая Звезда» семье погибшего Героя Украины Ивана Кедыка.
  • Штаб-сержант Иван Кедык погиб при выполнении задания, обнаружив вражескую засаду.
  • Несмотря на смертельное ранение, он успел передать координаты противника, что позволило избежать потерь.
  • Ивану Кедыку посмертно присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Штаб-сержант Иван Кедык служил на Донбассе и участвовал в операции в Курской области.

«13 августа прошлого года в составе разведывательной группы он обнаружил засаду противника, но враг попал противотанковой управляемой ракетой в его транспортное средство. В результате Иван Кедык погиб, однако успел передать по рации точные координаты расположения засады и направление возможного удара противника, что позволило командованию вовремя изменить маршрут движения основных сил батальона и избежать значительных потерь», – рассказал Чернявский.

За проявленную отвагу и героизм защитника посмертно удостоили звания Героя Украины. Соответствующий указ Президент подписал 23 августа 2025 года.

