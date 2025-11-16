Ключевые моменты:

Президент вручил орден «Золотая Звезда» семье погибшего Героя Украины Ивана Кедыка.

Штаб-сержант Иван Кедык погиб при выполнении задания, обнаружив вражескую засаду.

Несмотря на смертельное ранение, он успел передать координаты противника, что позволило избежать потерь.

Ивану Кедыку посмертно присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.



Штаб-сержант Иван Кедык служил на Донбассе и участвовал в операции в Курской области.

«13 августа прошлого года в составе разведывательной группы он обнаружил засаду противника, но враг попал противотанковой управляемой ракетой в его транспортное средство. В результате Иван Кедык погиб, однако успел передать по рации точные координаты расположения засады и направление возможного удара противника, что позволило командованию вовремя изменить маршрут движения основных сил батальона и избежать значительных потерь», – рассказал Чернявский.

За проявленную отвагу и героизм защитника посмертно удостоили звания Героя Украины. Соответствующий указ Президент подписал 23 августа 2025 года.



