Ключевые моменты:

Одесса создает рабочие группы по стратегии сохранения украинской идентичности на 2026 год.

Основные направления: языковая политика, национальная память, культура и традиции, образование, патриотическое воспитание, информационная политика, правовые аспекты.

Особый акцент на сохранении уникального колорита Одессы.

Как Одесса планирует сохранить свой неповторимый колорит

Участники Одесского координационного совета по развитию украинской национальной и гражданской идентичности собрались, чтобы создать рабочие группы и определили их приоритеты на 2026 год. К примеру, была создана отдельная группа по работе с национальной памятью и исторической политикой. Однако особое ударение сделали на сохранении подлинности Одессы.

Следует отметить, что рабочие группы сосредоточатся на следующих сферах:

языковая политика;

национальная память и историческая политика;

культура, традиции и нематериальное наследие;

образование и национально-патриотическое воспитание;

информационная политика и стратегические коммуникации;

правовые и институциональные аспекты

Власти города отмечают, что эта работа должна быть не формальной, а приносить настоящие результаты. Но увидят ли одесситы положительные изменения в таких областях, как язык, культура, образование и информационное пространство? К слову, участники рабочих групп договорились уделять больше внимания уникальному колориту Одессы.

