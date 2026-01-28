Ключевые моменты:

88-й батальон морской пехоты был сформирован в Одесской области из военнослужащих разных национальностей.

Болгарский, гагаузский и молдавский языки стали неофициальным «кодом» подразделения.

На фронте здесь готовят национальные блюда и ведут хозяйство как способ психологической поддержки.

Побитая бронемашина с именем погибшего командира стала символом и талисманом батальона.

В 88-м отдельном батальоне морской пехоты не пользуются условными шифрами — в блиндажах здесь говорят на тех языках, с которыми выросли. Болгарский, гагаузский и молдавский звучат рядом с украинским во время дежурств, ремонтов и коротких разговоров между боевыми выходами. Для противника эти слова непонятны, а для бойцов — способ оставаться собой на войне.

Подразделение сформировали на юге Одесской области, в Болграде, и сегодня оно воюет в составе 35-й отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских сил Украины. Батальон выполнял боевые задачи на ключевых направлениях — от Донецкой области до Херсонщины — и за время активных боевых действий ни разу не оставил занимаемые позиции.

За пределами сводок остается повседневная жизнь фронта: полевая кухня с национальными блюдами, ремонт техники вблизи линии соприкосновения и боевая машина с именем погибшего командира, ставшая талисманом роты. Именно из таких деталей и складывается история 88-го батальона — части бригады, которая удерживает самые сложные участки фронта.

Противник не понимает языков, на которых говорят бойцы

88-й батальон уже не первый год удерживает самые сложные направления фронта. Это подразделение, в котором служат люди с характером. Молодые бойцы и те, кому за пятьдесят, поддерживают друг друга как во время боевых выходов, так и тогда, когда появляется возможность насладиться тишиной фронтового быта. И это тоже важная составляющая службы — кухня, ремонт, обучение, хозяйство. И, конечно, простое общение, которое спасает не хуже брони.

— У нас нет доминирующей национальности, — говорят военные. — Каждый приносит что-то свое: язык, традиции, национальные блюда, шутки. И это взаимное обогащение делает нас сильнее.

В батальоне часто можно услышать болгарский, гагаузский, молдавский языки. Часто это действительно помогает: болгарский или молдавский противник просто не понимает. Но главный язык батальона — украинский.

Здесь служат разные люди. Кто-то подписал контракт в 18 лет, потому что почувствовал: именно сейчас должен быть там, где нужнее всего. Кто-то пришел в подразделение уже после выхода на пенсию в гражданской жизни. Есть те, у кого есть хронические болезни, но они не ищут оправданий. Есть отцы и сыновья, которые воюют одновременно, но в разных подразделениях.

«Стараешься не привыкать, но не выходит»…

— Я белорус по национальности, но все говорят, что похож на болгарина или гагауза, — делится мыслями бывший сварщик. — Когда находишься на нуле, в блиндаже, достаешь письмо, которое тебе написала жена или мама, читаешь — и становится легче, появляется желание жить. Знаете, стараюсь сейчас ни к кому не привыкать, но все равно не выходит. Привыкаешь, а потом узнаешь, что этого человека больше нет, и становится невыносимо.

Александр служит в батальоне уже второй десяток лет. За его плечами не одна успешная операция, но каждая следующая от этого не становится легче.

— Нет легких задач, это же война. Ты всегда рискуешь всем. Когда выезжает водитель, остальные водители, которые его страхуют, ждут, когда он вернется. Это может быть в три ночи, в пять утра. Он возвращается, но никто не спит — все его ждут, потому что это друг, товарищ, с которым ты прошел уже пол-Украины, если не больше, — говорит водитель Александр.

Он — болгарин из Болграда. И говорит, что 88-й батальон очень дружный и что очень приятно пообщаться на родном языке. Так по-настоящему чувствуешь частичку родного дома.

— Живем вместе, общаемся — украинцы, болгары, гагаузы. Мы все живем в одном доме, под одной крышей. И делаем одно дело, — подытоживает морпех.

Каварма, манджа, мамалыга: что в меню 88-го батальона

Отдельная линия жизни батальона — кухня. Здесь готовят как для родных. Гагаузская каварма из баранины, болгарская манджа, молдавская мамалыга, украинская запеченная утка, котлеты — готовят все, что можно сделать в полевых условиях.

— Всю жизнь я мечтал быть поваром. Так получилось, что моя мечта осуществилась уже на войне, — признается военнослужащий Руслан из Измаила.

Он пошел на войну добровольцем, служил в пехоте, но после ранения попал на кухню. Сегодня с удовольствием готовит для бойцов еду с национальным колоритом.

В батальоне действует строгий принцип: еда одинакова для всех — одно и то же и для матроса, и для офицера. Горячее доставляют даже «на ноль», под обстрелами, рискуя жизнью.

Рядом с местами дислокации батальона развернуто небольшое хозяйство. Помощник повара ухаживает за свиньями, гусями, утками, нутриями. Для постороннего это может показаться странным, но для военных — это форма психологической реабилитации.

Вместо почтовых — голуби-пехотинцы

— Есть у нас и голубятня. Старшина постарался, привез где-то десяток голубей. Сейчас их уже гораздо больше.

Бойцам нравится после возвращения с позиций здесь психологически восстанавливаться. В основном ребята из сельской местности. Это как отвлечение: здесь нет взрывов, живность ходит рядом, можно покормить, накосить травы. Как дома, — объясняет военнослужащий Валерий.

Животные и птицы в случае эвакуации переезжают вместе с подразделением на новое место.

— Почти как часть личного состава, — пошутила я.

— А как же! Выполняют боевые задания! Наша разведка. Все морские пехотинцы, — с улыбкой отвечает военный.

«Малыш», который спасает десятки единиц техники

В 88-м батальоне воюют не только оружием. Здесь нон-стоп ремонтируют технику, строят, варят, красят, чинят. Бывшие работники СТО восстанавливают машины, сварщики ремонтируют броню, мебельщики делают ящики для транспортировки еды.

— Ремонтники работают не только в тылу. Мы постоянно выезжаем в боевые зоны и там ремонтируем, эвакуируем технику. Наша задача — доставить ее сюда, чтобы продолжить ремонт и как можно быстрее вернуть в строй, — рассказывает военнослужащий Иван.

Эвакуационный тягач, который бойцы называют «Малыш», вытянул с поля боя десятки единиц техники — и своей, и вражеской. Выезды происходят в полной боевой готовности: противник часто намеренно оставляет подбитую технику, чтобы, когда подъедет тягач, ударить прямо по ней.

Для морских пехотинцев 88-го ОБМП не существует деления на «высших» и «низших». Все работают на тех, кто непосредственно удерживает позиции.

Одна из боевых машин батальона носит имя погибшего командира Александра Калова — Героя, который погиб во время освобождения Давыдова Брода. Сегодня в его честь переименовали и бывшую улицу Суворова в городе Болград, откуда он родом. Там живет его мать, которой недавно вручили орден Богдана Хмельницкого третьей степени, которым ее сына наградили посмертно.

Машина, на которой работал Александр, стала символом роты, ее талисманом. Побитая, но живая, она снова и снова возвращается в строй. «Она доедет до Победы», — уверены бойцы.

Справка «ОЖ»

В 2010 году в Болграде была создана 12-я механизированная бригада, которая в 2012 году была переформирована в 88-й отдельный аэромобильный батальон. В 2014 году батальон принимал участие в войне на востоке Украины.

В 2018 году он вошел в состав 35-й отдельной бригады морской пехоты. Подразделение переименовали в 88-й ОБМП.

В период активного участия в боевых действиях 88-й батальон выполнял задачи на ключевых направлениях боевого соприкосновения, в частности в Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в районе Чонгара.

В случаях необходимости штурмовых действий или восстановления утраченных позиций соответствующие задачи неоднократно возлагались именно на 88-й батальон.

Совместно с другими подразделениями морской пехоты 88-й батальон принимал участие в операциях по захвату и удержанию плацдарма на левом берегу Днепра, в частности в районах Крынок и Казачьих Лагерей.

На Покровском направлении личный состав батальона неоднократно подтверждал свою стойкость и профессионализм: подразделение ни разу не оставило занимаемые позиции.

Цитата «Если не мы, то кто?» — эта фраза не пафос, а внутренний закон батальона.

