История гагаузов за 10 минут: о чем девушка из Котловины рассказала всей Украине

О нескольких веках — за десять минут

В финальном конкурсе, который прошел в городе Кропивницкий, в секции «Исторические музеи» встретились 23 лучших юных экскурсовода из разных областей Украины.

— Сложность заключалась в том, чтобы всего за десять минут полностью раскрыть тему, при этом история гагаузов насчитывает столетия, — поделилась своими впечатлениями руководитель финалистки Нина Ивановна Дейнека, — Жюри судило беспристрастно, честно. Работы, занявшие два первых места (их завоевали дети из Киевской и Черниговской областей), действительно были очень интересными. Но и мы получили высокие оценки. Наша Настя — опытный гид, ведет экскурсии в Котловинском музее уже четвертый год. Она глубоко знает материал, написала научную работу в Малой академии наук, посвященную гагаузскому национальному костюму. Если бы во время презентации члены жюри задали Анастасии дополнительные вопросы, она, безусловно, готова была дать исчерпывающие ответы. Но вопросов не возникло: как сказал один из членов жюри, о гагаузах он услышал в своей жизни впервые, но после десятиминутного рассказа сложилось впечатление, что уже побывал в музее Котловины. Мы благодарны всем, кто помогал в подготовке.

«Проинспектировали» все чердаки

Какие составляющие успеха? Ведь уже не впервые воспитанник Котловинской школы успешно представляет Одесщину на Всеукраинском конкурсе экскурсоводов.

— Прежде всего это большая заслуга Нины Ивановны Дейнеки, которая ведет кружок «Юный экскурсовод», под ее руководством занимаются 20 учеников 3-11 классов, — рассказывает директор Котловинского лицея Прасковья Яковлевна Долапчи, — Каждому ученику сначала дается локальная тема, он рассказывает об одном экспонате, потом берет отдельный стенд, отдельную тему. Когда ученик становится старшим, он может провести и обзорную, и тематическую экскурсии. Это работа не одного дня. Нина Ивановна умело организовывает работу. Несмотря на то, что у нее всего лишь 0,25 ставки, фактически она работает на целую ставку плюс 0,25, не считаясь со временем. Она сама любит эту работу и увлекает ею детей. Они узнают много интересного, постоянно в поиске. Дети уже «проинспектировали» в нашем селе все чердаки и кладовые, куда взрослые складывали ненужные сегодня старые орудия труда, посуду, одежду и прочее. Таким образом, у нас в музее уже собрано более 4,5 тысячи экспонатов. То есть руководитель и ее воспитанники ведут целенаправленную работу по обогащению нашего музея, и это воспитывает в детях чувство любви к своей истории, что необходимо и актуально всегда.

Новая экспозиция — о современных героях

Будущим в Котловине тоже занимаются: жители этого села продолжают постоянно помогать фронту. Как мы уже рассказывали, в прошлом году жители села Котловина приняли участие в региональном конкурсе «Благотворительная Одесщина» и заняли третье место в номинации «Коллективное волонтерство».

— Патриотическое воспитание начинается со школьной скамьи, — говорит Прасковья Долапчи, — Мы покупаем нашим защитникам термобелье, грелки, спальные мешки, вяжем теплые носки, печем сладости. Из таких «мелочей» состоит работа, которая воспитывает у детей чувство ответственности. Если есть чувство ответственности, тогда есть успех. Там, где небрежность, успеха не будет. Мы знаем, что сегодня на фронте защищают независимость Украины по крайней мере 17 жителей нашего гагаузского села. Сейчас мы оформляем новую экспозицию в музее, которая расскажет о наших героях. На выставке можно увидеть подаренные нам экспонаты — работы, изготовленные из гильз и обломков.

«Переходная указка» экскурсовода

Сейчас Анастасия Беркуця, финалистка конкурса, готовится к экзаменам, поступлению в вуз и к ритуалу — передаче указки одному из младших лицеистов.

— У каждого экскурсовода есть «фирменная» тема, которая передается по эстафете, — объяснила Нина Ивановна, — Тема, на которой все эти годы специализировалась Анастасия Беркуця, — это творчество художника, уроженца села Котловина Виктора Чернова. Будете в Котловине — добро пожаловать в музей, вы будете поражены!