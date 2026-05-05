Ключевые моменты:

Все покупки через маркетплейсы могут облагаться НДС без порога стоимости.

Предлагается изменить ставки налогообложения доходов с цифровых платформ.

Вопрос регистрации иностранных маркетплейсов может повлиять на оплату налога.

Налоги на онлайн-покупки в Украине: новые предложения Рады

В профильном комитете Верховной Рады Украины рассматривают инициативу, согласно которой все товары, приобретенные через электронные маркетплейсы, включая Temu и AliExpress, будут облагаться НДС с первой гривны.

Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина. По ее словам, в налоговом комитете уже проведены две рабочие группы, посвященные налогообложению доходов граждан через цифровые платформы, а также налогообложению товаров в международных посылках.

Согласно обсуждаемым предложениям, планируется изменить подход к налогообложению доходов, полученных через сервисы вроде OLX и Prom. Вместо действующей модели с 5% НДФЛ и 5% военного сбора предлагается установить ставку 10% НДФЛ с последующим распределением средств в бюджет и отдельный фонд для нужд ВСУ.

Однако для этого потребуются изменения в Бюджетный кодекс, который должен приниматься отдельным законом. Его пока нет, и сроки появления остаются неопределенными. Также обсуждается риск того, что без синхронизации законов налоговые поступления могут перераспределяться на различные государственные программы.

Налогообложение посылок Temu и AliExpress по-новому

Отдельно рассматривается вопрос налогообложения посылок из-за рубежа. Сейчас НДС применяется к товарам дороже 150 евро, но новая инициатива предлагает облагать налогом все покупки — независимо от стоимости. При этом налог будет оплачивать покупатель при оформлении заказа.

Если маркетплейс зарегистрируется в украинской таможенной системе, НДС будет перечисляться напрямую в бюджет самой платформой. В противном случае налог будет взиматься с получателя посылки при доставке.

Эксперты и депутаты отмечают, что в случае отсутствия регистрации иностранных платформ возможны массовые отказы от получения посылок, что усложнит администрирование системы.

По словам Южаниной, законопроекты пока остаются недоработанными, однако могут быть вынесены на рассмотрение комитета уже 6 мая.

Отметим, внедрение пакета мер по расширению налоговой базы и введение НДС на международные почтовые посылки до €150 является ключевым требованием новой четырехлетней программы сотрудничества с МВФ (2026–2029) объемом $8,1 миллиарда долларов. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь. Именно тогда фонд будет оценивать, выполняет ли Украина взятые на себя обязательства по реформам и изменениям в налоговом законодательстве.

