Ключевые моменты:

Во время выполнения боевого задания на Харьковщине погиб уроженец города Вилково Александр Кабанов.

Солдат получил смертельные ранения 20 октября и скончался 29 октября 2025 года.

Громада выразила соболезнования семье и близким Героя.

Об этом сообщает Исполнительный комитет Вилковской громады.

Солдат Александр Сергеевич Кабанов, 1985 года рождения, скончался 29 октября 2025 года от ранений, полученных 20 октября при выполнении боевого задания в Чугуевском районе Харьковской области.

«Еще одна семья потеряла сына… Еще одна жизнь оборвалась на войне, которую наш народ ведет за свое право жить в свободном государстве… Громада склоняет головы в скорби и благодарности перед Героем… Искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Александра. Светлая и вечная память нашему Герою. Герои не умирают», – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с погибшим воином не сообщается.

Ранее в больнице скончался моряк из Белгород-Днестровского района Сергей Келар. Он получил тяжелые ранения на фронте.