Ключевые моменты:
- Ночью 2 ноября 2025 года Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.
- Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
- Погибли два человека, один пострадал.
- Информация обновляется.
О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Ночью россияне снова совершили атаку по Одесщине ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», – написал он на своих страницах в соцсетях.
По информации ОВА, в результате удара вспыхнули пять грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели.
«По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал. Информация о пострадавших уточняется», – добавил Кипер.
Сейчас правоохранительные органы документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесщины.
ОБНОВЛЕНО:
Позже глава ОВА обнародовал обновленную информацию о последствиях ночной дронойо атаки.
«К сожалению, стало известно еще о двух пострадавших в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован. Мужчина получил термические ожоги пламенем. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, состояние пострадавшего средней тяжести», – написал Олег Кипер.
Он также добавил, что личности двух человек, погибших в результате вражеского удара, в настоящее время устанавливаются.