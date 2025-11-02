Ключевые моменты:

Ночью 2 ноября 2025 года Россия атаковала Одесскую область ударными дронами.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Погибли два человека, один пострадал.

Информация обновляется.

О последствиях ночной атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Ночью россияне снова совершили атаку по Одесщине ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», – написал он на своих страницах в соцсетях.

По информации ОВА, в результате удара вспыхнули пять грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

«По предварительной информации, погибли два человека, еще один человек пострадал. Информация о пострадавших уточняется», – добавил Кипер.

Сейчас правоохранительные органы документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесщины.

ОБНОВЛЕНО:

Позже глава ОВА обнародовал обновленную информацию о последствиях ночной дронойо атаки.

«К сожалению, стало известно еще о двух пострадавших в результате ночной атаки. Один из них госпитализирован. Мужчина получил термические ожоги пламенем. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь, состояние пострадавшего средней тяжести», – написал Олег Кипер.

Он также добавил, что личности двух человек, погибших в результате вражеского удара, в настоящее время устанавливаются.