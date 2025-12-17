Ключевые моменты:

Российский дрон-камикадзе ударил по многоэтажке в Запорожье.

Ночные атаки дронов на Саратовскую обл. и Краснодарский край.

РФ отвергла предложение ЕС о Рождественском перемирии.

Закон Путина: Легализована конфискация недвижимости украинцев на оккупированных землях.

Ситуация на фронте.

Враг ударил по запорожской многоэтажке: 17 квартир сгорели

Ночью 16 декабря российский дрон-камикадзе попал в многоэтажку в Запорожье, полностью уничтожив 17 квартир. Дополнительно повреждены три соседних жилых дома. Взрыв вызвал масштабный пожар, нанесший серьезные разрушения.

На ликвидацию последствий привлекли более 140 коммунальщиков. В общей сложности более 50 человек заявили о поврежденном имуществе, в том числе 19 льготников.

Украинские дроны нанесли удары по России

В ночь на 17 декабря на территории РФ снова были слышны взрывы. Под удар попали, по меньшей мере, Саратовская область и Краснодарский край.

Одна из целей – нефтеперерабатывающий завод. Жители региона в местных группах жаловались на взрывы. К слову, взрывы слышали в Саратове и в соседнем Энгельсе, где базируются Воздушно-космические силы РФ. Также дроны ударили по НПЗ в Славянске-на-Кубани. После попадания поднялся дым, а на заводе вспыхнул пожар.

Россия отказалась от идеи ЕС о перемирии на Рождество

Россия отвергла предложение Евросоюза по Рождественскому перемирию. Напомним, что это предложение вошло в ряд переговоров, которые проходили в воскресенье и понедельник, но пока не дало весомых результатов.

На переговорах также будет рассмотрен 20 пунктов рамочного соглашения, касающихся потенциальных путей завершения боевых действий.

К слову, ранее европейские дипломаты обсудили возможные сроки мирного соглашения – март или апрель 2026 года.

Путин подписал закон о конфискации недвижимости украинцев на оккупированных землях

Путин утвердил федеральный конституционный закон, легализующий изъятие жилой недвижимости на временно оккупированных территориях Украины. Согласно этому закону оккупационные органы имеют полномочия забирать квартиры, дома и комнаты у владельцев. Речь идет о владельцах, покинувших регионы или не подтвердивших права по российскому законодательству.

Конфискованное имущество переходит под контроль оккупационных администраций. Правда, закон теоретически предусматривает компенсацию, но только для граждан РФ. Правила действуют до 2030 года.

Ситуация на фронте

По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 255 боевых столкновений. Следует отметить, что враг нанес 55 авиационных ударов, сбросив 127 управляемых бомб.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 15 боевых столкновений. Здесь оккупанты нанесли трех авиаударов, сбросив восемь управляемых бомб, и произвели 102 обстрела, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

