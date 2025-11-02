Ключевые моменты:
- В одесском ночном клубе Palladium 31 октября диджей включил песню российского исполнителя перед более чем тысячей гостей.
- Видео инцидента быстро распространилось по сети и вызвало волну возмущения.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер осудил действия клуба и получил «разобраться в ситуации».
- В клубе Palladium пока не прокомментировали произошедшее.
- В заведение наведались правоохранители.
Что произошло в одесском клубе Palladium
По информации из соцсетей, в пятницу, 31 октября, во время вечеринки в клубе Palladium диджей Кирилл Масленников включил песню российского исполнителя перед более чем тысячей посетителей заведения. Снятое очевидцами видео мгновенно разлетелось по местным Телеграм-каналам. Инцидент вызвал волну возмущения среди проукраинских горожан.
«Никакой русской музыки!»: реакция главы ОВА
На жалобу активистов отреагировал глава ОВА Олег Кипер, который уже на следующий день написал на своих страницах в соцсетях гневный пост.
«Никакой русской музыки – ни в клубах, ни в других публичных местах!
Одесса – город, который почти каждый день страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включаются песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны.
Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, презирая память о погибших»,
– возмутился Кипер.
Также глава ОВА заявил, что получил соответствующим департаментам военной администрации «разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения».
«Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, официально признанном территорией боевых действий.
Одесса – украинский город. Кто забыл – напомним»,
– добавил Кипер.
В самом клубе ситуацию пока не комментировали.
Позже стало известно, что в заведение наведались правоохранители.
