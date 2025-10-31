Ключевые моменты:

Николай Чарка с 2014 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а после полномасштабного вторжения снова пошел добровольцем на фронт.

Указом Президента Украины он был награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Награду матери героя — Анне Захаровне Чарке — вручили в Бессарабском 30 октября.

В Бессарабском почтили память защитника Николая Чарки

За личное мужество и самоотверженность в защите Украины Указом Президента №410 от 13 июня 2025 года Николай Чарка был награжден орденом «За мужество» III степени.

30 октября Бессарабский поселковый голова Сава Чернев и представитель Болградского ТЦК вручили эту награду матери защитника — Анне Захаровне Чарка.

Читайте также: В Украину вернули тела тысячи погибших защитников

Мужество и верность Родине Николая были отмечены и другими знаками отличия — Орденом почетного знака и Благодарностью от командования Сухопутных войск Украины.

«Спасибо матери Героя! Низкий поклон Вам, уважаемая Анна Захаровна, за воспитание сына-патриота, отважного и смелого защитника Украины», — подчеркнули представители громады.

Николай Олегович Чарка стал на защиту Украины еще в 2014 году, с первых дней вооруженного конфликта на востоке. Он принимал участие в Антитеррористической операции, проявляя стойкость и преданность присяге.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Николай добровольно вернулся в ряды ВСУ. Защитник погиб 12 августа 2024 года в зоне боевых действий. До последнего дня жизни он оставался верным своему долгу и боролся за свободу своей страны.

Читайте также: Он защищал Украину: в Одесской области проводят в последний путь стрелка-зенитчика Александра Алеевского