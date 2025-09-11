Ключевые моменты:

В Одессе намерены обновить программу развития электротранспорта до 2028 года и увеличить уставный капитал КП «Одесгорэлектротранс», чтобы модернизировать трамвайно-троллейбусный парк и улучшить качество перевозок.

Планируется обновление подвижного состава, реконструкция трамвайных путей, а также привлечение дополнительных средств на закупку транспорта.

Общая потребность финансирования программысос тавляет 1,5 млрд грн.

Изменения в программу предусматривают обновление подвижного состава, реконструкцию трамвайных путей и контактной сети, а также повышение эффективности маршрутной системы. Соответствующие решения поддержала постоянная комиссия Одесского горсовета по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Отдельным пунктом стало увеличение уставного капитала «Одесгорэлектротранса» и утверждение его устава в новой редакции, что позволит привлечь дополнительные средства на закупку нового транспорта и улучшение сервиса.

Многолетнее недофинансирование стало одной из причин критического состояния трамвайной инфраструктуры, отметили в комиссии.

В городе насчитывается 197 километров трамвайных путей, из которых около 100 нуждаются в срочной реконструкции. Общий объем финансирования, необходимый для восстановления инфраструктуры, оценивается в 1,5 млрд гривен.

