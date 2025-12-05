Ключевые моменты

  • На городские маршруты выйдут празднично украшенные трамваи и троллейбусы.
  • Весь день их проезд будет бесплатным.
  • В 16:00 начнутся специальные рейсы со сладкими подарками для детей.

Праздничные трамваи и троллейбусы в Одессе ко Дню Святого Николая

В Одессе ко Дню Святого Николая запускают особые праздничные трамваи и троллейбусы. Уже 6 декабря на линии появятся украшенные вагоны, сообщили в КП «Одесміськелектротранс». Горожане смогут бесплатно прокатиться и зарядиться праздничным настроением.

Праздничные трамваи:

  • №1 (вагон 3257)
  • №7 (вагон 3294)
  • №18 (вагон 3218)

Праздничные троллейбусы:

  • №7 (0001)
  • №9 (0022)

Эти маршруты будут курсировать бесплатно весь день.

Кроме того, в 16:00 стартуют праздничные рейсы, на которых детей будут угощать сладостями от Святого Николая.

Маршруты отправления:

  • трамвай №18 — от Куликового поля;
  • трамвай №7 — от Херсонского сквера;
  • трамвай №1 — от ул. Черноморского казачества;
  • троллейбус №7 — от ул. Архитекторской;
  • троллейбус №9 — от ул. Инглези.

