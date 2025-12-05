Ключевые моменты
- На городские маршруты выйдут празднично украшенные трамваи и троллейбусы.
- Весь день их проезд будет бесплатным.
- В 16:00 начнутся специальные рейсы со сладкими подарками для детей.
Праздничные трамваи и троллейбусы в Одессе ко Дню Святого Николая
В Одессе ко Дню Святого Николая запускают особые праздничные трамваи и троллейбусы. Уже 6 декабря на линии появятся украшенные вагоны, сообщили в КП «Одесміськелектротранс». Горожане смогут бесплатно прокатиться и зарядиться праздничным настроением.
Праздничные трамваи:
- №1 (вагон 3257)
- №7 (вагон 3294)
- №18 (вагон 3218)
Праздничные троллейбусы:
- №7 (0001)
- №9 (0022)
Эти маршруты будут курсировать бесплатно весь день.
Читайте также: Зимний городок на Греческой площади: карусель, елка и ожидание праздничного чуда
Кроме того, в 16:00 стартуют праздничные рейсы, на которых детей будут угощать сладостями от Святого Николая.
Маршруты отправления:
- трамвай №18 — от Куликового поля;
- трамвай №7 — от Херсонского сквера;
- трамвай №1 — от ул. Черноморского казачества;
- троллейбус №7 — от ул. Архитекторской;
- троллейбус №9 — от ул. Инглези.
Читайте также: Как будут праздновать Рождество и Новый год в Черноморске
Спросить AI: