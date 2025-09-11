Ключевые моменты:

ГУР успешно поразило корабль Черноморского флота РФ под Новороссийском;

Украинская ПВО обезвредила 62 из 66 вражеских дронов;

Константиновка находится в тисках врага, оккупанты приблизились к городу;

За сутки на фронте произошло 205 боев, половина из которых — на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Армия РФ потеряла еще 890 солдат и 22 артсистемы.

В Черном море поражен российский корабль

Спецназ ГУР нанес удар по кораблю проекта MPSV07, входящему в состав Черноморского флота.

Корабль ввели в эксплуатацию в 2015 году, его стоимость 60 млн долларов. В распоряжении РФ — четыре таких корабля, сообщили в разведке.

MPSV07 оборудован водолазными комплексами, телеуправляемыми аппаратами, гидролокатором и средствами радиоэлектронной разведки. На момент атаки он выполнял задание и патрулировал подходы к Новороссийску.

БПЛА поразил район мостика управления — там расположены навигационные и коммуникационные системы. В результате удара уничтожена РЭП, корабль выведен из строя, он нуждается в дорогостоящем ремонте.

Дроновая атака 11 сентября — последствия

Ночь на 11 сентября не прошла без тревог — противник атаковал 66 ударными БПЛА, из которых 62 обезврежено, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 4 ударных БПЛА на 3 локациях. На утро известно, что российские дроны атаковали территорию одного из учебных заведений в Сумах, возник пожар. Ударная волна повредила припаркованные автомобили, а в окрестных многоэтажках выбило стекла.

Бои за Константиновку

Константиновка стала крупнейшим городом, на который с 2022 года пытаются наступать российские войска. Если Авдеевка, Покровск и даже Бахмут уступают ей по площади и численности населения, то Константиновка до лета 2025 года оставалась тыловым городом, где продолжалась мирная жизнь. Сейчас ситуация изменилась — оборону восточных окраин держит легендарная 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр», однако враг, понеся значительные потери, сумел частично прорвать позиции и создать угрозу окружения, вклинившись между Покровском и Константиновкой.

Читайте также: Война, день 1294: россияне готовятся к штурму Покровска — ISW

По данным проекта DeepState, российские позиции находятся всего в 5 километрах от окраин города — у Белой Горы и Александро-Шультино. До центра Константиновки враг достает артиллерией и дронами, а также ведет активную пропаганду, публикуя постановочные кадры с военными и флагами РФ. Большинство таких «рейдов» завершается ликвидацией оккупантов украинскими защитниками и не несет реального военного значения.

Основная тактика противника — штурмы малыми пехотными группами по лесополосам, что осложняет их обнаружение. При этом передвижение техники практически невозможно из-за активности украинских дронов. ISW подтверждает, что Константиновка и Покровск — ключевые цели РФ, которая несет огромные потери на этих направлениях.

Аналитики не исключают, что усиление атак связано с политическим фактором — возможными переговорами о перемирии. Россия может пытаться закрепить более выгодные позиции, чтобы использовать их в качестве аргумента за столом переговоров.

Генштаб о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Самые горячие направления:

На Покровском направлении защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шаховое, Котлино, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лесовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шаховое, Котлино, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лесовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверовое, Удачное, Дачное, Новоукраинка. На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Комышуваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филия, Александроград, Малиевка, Комышуваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки. На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодези, Ставки, Торское и Шандриголово.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 69 авиационных ударов, применил 44 ракеты и сбросил 120 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5965 дронов-камикадзе и осуществлено 4578 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 91 — из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь Силы обороны поразили два пункта управления и район сосредоточения личного состава. Потери российских захватчиков за сутки — 890 человек.

Также украинские воины обезвредили: