Ключевые моменты:

В нацпарке «Тузловские лиманы» на берег выбросило десятки тысяч крабов-плавунцов. Среди выброшенных особей много самок с икрой;

Причиной стало природное явление апвелинг – подъем холодных глубинных вод на поверхность;

Сотрудники парка и волонтеры спасают живых крабов, возвращая их в воду.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook сотрудник учреждения, эколог Иван Русев.

По словам ученого, это произошло в результате выноса холодной воды из глубины моря – явления, которое специалисты называют апвелингом. Это явление связано с изменениями температуры воды и ветровыми потоками, которые поднимают холодные глубинные слои к поверхности. Именно эта масса воды и «вымыла» крабов на берег.

Сотрудники парка и неравнодушные местные жители пытались спасти как можно больше живых крабов, возвращая их обратно в воду.

Как известно, эти крабы замечательные пловцы. Их четвертая пара ног приспособлена к воде и напоминает весла. Обычно они живут на глубинах сотнями, а то и тысячами.

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