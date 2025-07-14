Тысячи крабов выбросило на пляжи Одесской области

Ключевые моменты:

  • В нацпарке «Тузловские лиманы» на берег выбросило десятки тысяч крабов-плавунцов. Среди выброшенных особей много самок с икрой;
  • Причиной стало природное явление апвелинг – подъем холодных глубинных вод на поверхность;
  • Сотрудники парка и волонтеры спасают живых крабов, возвращая их в воду.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook сотрудник учреждения, эколог Иван Русев.

По словам ученого, это произошло в результате выноса холодной воды из глубины моря – явления, которое специалисты называют апвелингом. Это явление связано с изменениями температуры воды и ветровыми потоками, которые поднимают холодные глубинные слои к поверхности. Именно эта масса воды и «вымыла» крабов на берег.

В Тузловских лиманах пляжи покрылись морскими крабами
Среди выброшенных особей много самок с икрой;

В НПП «Тузловские лиманы» на берег выбросило десятки тысяч крабов-плавунцов

Сотрудники парка и неравнодушные местные жители пытались спасти как можно больше живых крабов, возвращая их обратно в воду.

Как известно, эти крабы замечательные пловцы. Их четвертая пара ног приспособлена к воде и напоминает весла. Обычно они живут на глубинах сотнями, а то и тысячами.

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