Ключевые моменты:
- В нацпарке «Тузловские лиманы» на берег выбросило десятки тысяч крабов-плавунцов. Среди выброшенных особей много самок с икрой;
- Причиной стало природное явление апвелинг – подъем холодных глубинных вод на поверхность;
- Сотрудники парка и волонтеры спасают живых крабов, возвращая их в воду.
Об этом рассказал на своей странице в Facebook сотрудник учреждения, эколог Иван Русев.
По словам ученого, это произошло в результате выноса холодной воды из глубины моря – явления, которое специалисты называют апвелингом. Это явление связано с изменениями температуры воды и ветровыми потоками, которые поднимают холодные глубинные слои к поверхности. Именно эта масса воды и «вымыла» крабов на берег.
Сотрудники парка и неравнодушные местные жители пытались спасти как можно больше живых крабов, возвращая их обратно в воду.
Как известно, эти крабы замечательные пловцы. Их четвертая пара ног приспособлена к воде и напоминает весла. Обычно они живут на глубинах сотнями, а то и тысячами.
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