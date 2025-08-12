Ключевые моменты:
- Одесские дети участвуют в проекте «Мини-Регенсбург» в немецком городе-побратиме.
- В этом году исполняется 35 лет побратимства между Одессой и Регенсбургом.
Культурный обмен и многолетняя дружба
Проект «Мини-Регенсбург» проходит раз в два года и позволяет детям попробовать себя в разных профессиях и развить новые навыки. Кроме образовательной составляющей, участники смогут активно общаться со сверстниками из других стран мира, что будет способствовать культурному обмену и расширению кругозора.
В Одесском городском совете выразили благодарность немецким партнерам за плодотворную и многолетнюю дружбу, особенно отметив важность поддержки украинской молодежи в сложные для страны времена. Эта поездка стала еще одним символом прочных связей между двумя городами, которые продолжаются уже 35 лет.
Читайте также:
- «Я вырасту и убью россиян»: как война изменила наших детей
- Соседи-друзья: как Румыния подарила детям из Надречного незабываемый отдых в Карпатах
- Летние каникулы во время войны: где отдыхают дети из Одесской области?